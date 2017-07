No existiría tanto contrabando si hubiese empleos: excontrabandista

“Lo hice una vez y no quiero volver a hacerlo, por mi familia, por mis hijos, hay mucho riesgo en la vía, comencé por la ociosidad de ver cómo ganarme el pan de cada día, lo vi fácil, pero después vi lo peligroso que era. De Paraguachón a Urumita yo manejaba un Renault 18 dos litros, nunca manejé un tritón de esos Ford 350 que sí cargan muchas toneladas, me pagaban bien, pero no me gustó, porque los gases me hacían daño, me tenían dopado, no veía el peligro": es el relato de un excontrabandista y ahora empleado de un almacén en Villanueva.

Y prosiguió: "además de la lucha de la Polfa (Policía Fiscal y Aduanera) y el Ejército, el control del negocio ilegal del contrabando de gasolina, sería completo si hubiera trabajo, empleos, a la gente le toca traer una paquita de arroz o azúcar, un poquito de gasolina para venderla en la tienda y ayudarse”.

Otro efecto del control al contrabando de combustible venezolano, es que ha aumentado el consumo de gasolina nacional y el cupo asignado a la ciudad de Valledupar, de 2 millones 500 mil galones mensuales ha resultado insuficiente, haciendo que las colas de vehículos en las estaciones de servicio sean interminables cada fin de mes.

Cabe recordar que en los primeros meses de 2016, la gasolina venezolana ya no era tan común verla en zonas del Cesar como el corregimiento de Río Seco y el municipio de La Paz ni en las calles de Valledupar, donde el galón llegó a costar hasta 10.000 pesos. Hoy si se consigue un galón cuesta 4.500 pesos, mucho menos que la nacional en las estaciones de servicio.

Como opina la gente, parece que la Policía y el Ejército están barriendo la zona y controlando más este negocio, y a los contrabandistas les toca ingeniárselas cada vez mejor para lograr burlar a las autoridades, porque ya no encuentra tan fácil la gasolina venezolana, aunque quizás las mafias la tengan escondida. Hasta parecería que los grandes jefes del negocio estuvieran recogidos, como el famoso Marquitos Figueroa extraditado de Brasil

Recientemente, fue descubierta una modalidad conocida como submarino que consiste en introducir un tubo sellado del ingreso al tanque de aprovisionamiento de combustible, para desviar la atención de los policías al momento de realizar la prueba PIPH para detectar hidrocarburo ilegal.

Por eso, la gente se sigue preguntando: ¿Si será verdad que se está acabando este negocio multimillonario?

Últimos resultados

Según la Policía Fiscal y Aduanera, en lo que va del año, los operativos contra el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos dejan 46 capturados, 28 allanamientos, un parqueadero sellado en aplicación a la ley 1801 por encontrársele combustible de contrabando, 34 vehículos incautados, 5 vehículos aprehendidos, 2.362 galones de gasolina decomisados por un valor de $9.182.770, 44.079 galones de A.C.P.M por un valor de $172.900.817.

“Enfocamos nuestros esfuerzos para que la evasión de impuestos no afecte los recursos que van destinados a la salud, educación y deporte”, expresa el teniente coronel Richard Helbert Enciso, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en Cesar.