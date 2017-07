Investigan en Nariño asesinato de miembro de las Farc presuntamente por disidentes

Las autoridades investigan los hechos registrados con un miembro de las Farc que fue asesinado presuntamente por disidentes de este grupo que se habrían reorganizado y están delinquiendo en la zona del bajo Patía, bajo el mando de un hombre conocido con el alias Vaca.

Lo que no se explican las autoridades es porqué la víctima no se encontraba en la zona veredal de la Paloma y por qué no se reportó su salida por parte del mecanismo de monitoreo.

El comandante de la Policía coronel Haidiber Restrepo dijo a Caracol Radio que el homicidio ocurrió entre Barbacoas y Tumaco un punto distante de la zona veredal y que no tenían información oficial de que esta persona estaba por fuera de la misma.

El secretario de Gobierno del departamento Edgar Insandará señaló que se ha solicitado un informe sobre este hecho al mecanismo de monitoreo, y se busca con las autoridades establecer la conformación de grupos delincuenciales integrados por disidentes de las Farc en el departamento de Nariño