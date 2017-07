Segovia y Remedios paralizados por el paro minero

Comercio cerrado, sin transporte y las calles vacías es el panorama de los municipios de Segovia y Remedios, en el nordeste de Antioquia, donde casi 10 mil mineros y sus familias entraron paro, al denunciar presuntos incumplimientos del gobierno nacional, departamental y la multinacional Gran Colombia Gold.

Algunos comerciantes le explicaron a Caracol Radio que hay un apoyo generalizado de la comunidad a los reclamos de los mineros informales de estos dos municipios.

“En estos momentos todo está cerrado en el municipio, todos están en la electrificadora”, señaló un trabajador de un hotel en Segovia.

“Todo paralizado, todo está cerrado, aquí no estamos vendiendo nada, transporte no hay”, advirtió la administradora de un granero de la misma localidad.

Retenes de mineros

La Gran Colombia Gold denunció que muchos de los trabajadores no han podido llegar a las diferentes sedes de la empresa porque mineros están bloqueando las vías, para impedir el paso de los funcionarios de la multinacional.

“Segovia está en calma, el comercio está cerrado, no se ve muchas personas en la calle, hemos tenido problemas porque nuestros empleados no han llegado, en algunos puntos hay personas que los interrogan, les revisan sus pertenecías y no los dejan venir a trabajar”, relató a Caracol Ignacio Noguera, vicepresidente de la Gran Colombia Gold.