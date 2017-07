Comercio reporta disminución en la venta de carne por foco de fiebre aftosa

Luego del sacrificio de los primeros bovinos por el foco de fiebre aftosa y la alerta que se mantiene en Cúcuta y su área metropolitana, el comercio en la capital del departamento han señalado que luego del diagnóstico positivo se han disminuido las ventas de carne.

"Hemos empezado a registrar una disminución considerable en las ventas, la gente siente temor por la noticia de la fiebre en el ganado y por eso no están comprando carne, los cucuteños están optando por comprar pollo y pescado".

"La situación nos empieza a preocupar porque de mantenerse este problema, no sabemos que vamos a hacer, nosotros vivimos de la venta de carne, les estamos garantizando a los cucuteños que la carne no es de contrabando o tienen la enfermedad pero no la compran" señaló un comerciante en la Central de Abastos de Cúcuta

Las autoridades han redoblado la seguridad y los controles en los puentes internacionales por donde ingresa carne transportada a través de las maletas de venezolanos, la presencia también se hace en los pasos irregulares.