Socio de Ferrocarriles del pacíifico denuncia a la ANI de pedirle coima

El proceso de la cancelación de la concesión de Ferrocarriles del Pacifico continua generando rechazo por parte de los directivos de la empresa quienes consideran que una decisión en este sentido no se puede tomar de manera unilateral.

“No es cierto que hallamos incumplido el contrato como los sostiene la Agencia Nacional de Infraestructura y menos que no contemos con el soporte económico para operar, dijo el gerente de los Ferrocarriles Gustavo Adolfo Giraldo.

Denunció que a la salida de una reunión con la Agencia fue abordado por funcionarios quienes le pidieron coima para sacar adelante la operación de la empresa.

“Yo salía a la plazoleta central y uno de los funcionarios vino y se me arrimó y me dijo que me acordara de ellos que me habían ayudado, que yo estaba haciendo un buen negocio y que como les iba a ayudar”, dijo Giraldo en dialogo con Caracol Radio.

Señaló que ante la negativa de no acceder a las presiones el funcionario de la ANI le manifestó que entonces tendría muchos problemas. “No tengo pruebas ni grabaciones para demostrarlo por la misma forma en que ellos hablaron conmigo”, manifestó.

Sobre la liquidación de Ferrocarriles del Pacifico su gerente sostuvo que el contrato de la concesión es muy claro en señalar que la Agencia Nacional de Infraestructura tiene que agotar todos los medios para que la empresa sea rentable y ésta en cabeza del señor Luis Fernando Andrade ha hecho todos los contrario.

Indicó que la ANI ha hecho todo lo posible para que ningún banco o compañía financiera u otro socio ingrese a la empresa para que ésta pueda salir adelante.

“No sé que intereses oscuros mueven a la Agencias Nacional de Infraestructura para terminar la concesión. Si ellos insisten unilateralmente en proceder de esta forma nosotros acudiremos a otras instancias judiciales”, puntualizó Gustavo Adolfo Giraldo.