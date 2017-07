Este emprendedor ideó cómo hacer para que las sillas de los carros no se unten de líquido y polvo

“Si yo lo necesitaba, muchas personas también”, pensaba Alejandro Gaviria, estudiante de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente, y propietario de Zupra Cover, una idea de emprendimiento que nació a mediados del 2015, con la idea de proteger las sillas delanteras de los carros de líquidos y polvo.

“Todo empezó por necesidad propia, pues yo salía de hacer ejercicio y no quería ensuciar el asiento del carro y veía que no existía ningún producto, diferente a una toalla, que lo protegiera. Al principio no hice más de 20 unidades que se vendieron en la primera semana y ahí pensé que, así como yo lo necesito, podían haber muchas más personas que también”, cuenta el joven de 24 años.

Desde hace varios años, Alejandro estaba buscando desarrollar una idea propia de negocio, y aunque tuvo la oportunidad de trabajar en la empresa de su familia, no se sentía cómodo, pues asegura que prefiere ser independiente y trabajar para él mismo. Por esta razón, no lo pensó dos veces en desarrollar esta idea.

Alejandro es de los que cree que “grandes proyectos salen de la propia necesidad, pues muchas veces decimos ¿Por qué no existe algo para eso? y nos quedamos quietos y no actuamos. Lo que debemos hacer es que si no existe, crearlo”, asegura el estudiante de décimo semestre.

Hoy, año y medio después, Zupra Cover tiene tres productos: protector para asiento delantero, protector para asiento trasero y limpiador de la tela, eliminador de olores y bacterias. Estos productos están dirigidos para quienes realizan algún deporte, trabajan en obras y aquellos que tienen mascotas.

Sin embargo, el emprendedor busca seguir innovando con sus productos pues “según las tendencias del mercado y lo que se esté usando en el momento, nosotros buscamos cómo proteger esos nuevos productos, cubrir con las necesidades que surgen y así innovar en el mercado”, asegura.

La empresa no cuenta con un punto fijo y tampoco tiene empleados, por el momento toda la producción se hace por contratación de servicio, en el que participan cuatro personas. En cuanto a las ventas, se hacen en gimnasios de la ciudad y por redes sociales, lo que ha permitido hacer envíos a Bogotá, Medellín, Estados Unidos, México y Venezuela.

“Para iniciar con un emprendimiento se necesitan muchas ganas, uno no le puede tener miedo al fracaso ni a ganar. Cuando la empresa llevaba un tiempo, conocí a Ricardo López, director del Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial, CIEE, de la Universidad, y desde entonces, siempre ha estado disponible para ayudarme y asesorarme en lo que yo necesite”.