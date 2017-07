Nueva recusación dentro del proceso para elegir personero de Armenia

Quiere decir que sigue siendo incierto el nombre de quien ocupe en firme el cargo de personero o personera de esta capital, pues si bien se creía que esta semana se destrababa el asunto, en esta oportunidad la abogada Ángela Viviana López Bermúdez, quien en un inicio había sido seleccionada como la personera municipal presentó una recusación contra los concejales Luis Guillermo Agudelo, Javier Andrés Angulo y Gersón Obeb Peña, pues considera que tienen intereses particulares, para que López Bermúdez no sea elegida como la representante del ministerio público en la capital del Quindío.

“Resulta que la reanudación de este proceso se ve afectado por el trámite del proceso anterior. Entonces con miras a garantizar la objetividad e imparcialidad en esta nueva fase, he propuesto una recusación a fin de separar del trámite a quienes en el proceso anterior declararon en mi contra, dejando entrever su posición en contravía de mi elección, esto con el propósito de quien resulte electo sea quien sea, tenga el mejor derecho sin ningún tipo de influencias externas”, dijo López Bermúdez.

Sobre este caso en particular hablamos con el concejal recusado Luis Guillermo Agudelo, quien desmintió tener algún interés en particular y lamentó que se trate de dilatar el proceso de elección de personero de la ciudad, pues lo que se busca es que este cargo se nombre sin irregularidades.

