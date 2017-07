Retrasos en logística no han permitido el sacrificio de bovinos con aftosa

A pesar de la urgencia con la que se requiere la medida sanitaria de sacrificio de los tres bovinos a los que les fue detectado la sepa tipo 0 de fiebre aftosa y a los otros 33 que estaban en el establo con los infectados, esta no se ha podido implementar por retrasos logísticos.

Para hacer este proceso sanitario se requieren plásticos impermeables especiales que impiden la afectación a los funcionarios que deben realizar el sacrificio, pero estos elementos deben ser enviados desde la capital del país y sufrieron un retraso para llegar hasta Cúcuta.

Carlos Alfonso Hernández Mogollón director territorial del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que se debe tener la precaución necesaria para contener esta enfermedad.

“Los 36 animales en los próximos días serán sacrificados, pero por una falla técnica no nos llegó el plástico impermeable que se utiliza, por eso no hemos podido hacer este proceso pero no tardará en llegar y con esto garantizar el bienestar de todos los habitantes de esta región” afirmó el funcionario.

Hernández Mogollón de igual forma resalto que estos bovinos se encuentran en total cuarentena, y no están en contacto con ningún otro animal.

El director del ICA en la región resaltó que al propietario de los animales que serán sacrificados por disposición del gobierno nacional le será reembolsado el valor comercial de los 36 bovinos.