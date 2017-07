Gobierno Nacional, departamental, local y sociedad civil firmaron Pacto Regional por la Juventud

Un pacto para fortalecer alianzas estratégicas que permitan crear una agenda regional que garantice el cumplimiento de políticas regionales para la juventud de Bolívar, firmaron representantes del gobierno nacional, departamental, local y sociedad civil en el municipio de Arjona (Bolívar).



Funcionarios del orden nacional, alcaldes municipales del departamento, secretarios de despacho de la Gobernación de Bolívar, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de jóvenes líderes y otros actores sociales, acordaron determinar acciones concretas que contribuyan al desarrollo de políticas públicas integrales para la construcción de nuevos territorios de paz para los jóvenes bolivarenses.



Durante el evento, los participantes reconocieron la importancia de establecer una alianza departamental que defina un marco de coordinación entre los entes territoriales, la sociedad civil, el sector privado, la academia y la cooperación internacional y especialmente los jóvenes, para el desarrollo de políticas, programas, proyectos e iniciativas que incidan en el mejoramiento de las condiciones actuales de la juventud.



Los firmantes aprobaron el Pacto Regional como un acuerdo político-institucional que permitirá conformar una gran alianza departamental entre los distintos actores y sectores con el fin de mejorar la articulación interinstitucional e intersectorial, orientar la inversión, garantizar el desarrollo integral y la protección de los derechos de los jóvenes de esta región del país.



Los acuerdos del Pacto



Promover el reconocimiento de los derechos de los jóvenes de Bolívar, mediante el impulso voluntario a la ratificación y promoción de la Ley 1622 de 2013 Estatuto de Ciudadanía Juvenil por parte de las entidades territoriales y de la sociedad civil.



Impulsar el papel de los jóvenes de Bolívar como promotores de la cultura de paz, mediante la creación de programas de formación para la prevención de violencias y la resolución de conflictos.



Promover el diagnóstico, la formulación, ejecución de las políticas públicas de juventud mediante el impulso de acuerdos de concertación entre actores públicos y privados y los jóvenes de Bolívar.



Reducir las tasas de embarazo adolescente no deseado, mediante la formulación e implementación de un programa regional que reconozca y promueva los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes.



Fortalecer las organizaciones de juventud y su coordinación interinstitucional con las otras instancias de gobierno departamental y nacional.



Impulsar la participación de las personas jóvenes en la conducción de los asuntos públicos y en la elaboración de las estrategias locales de desarrollo, mediante la puesta en marcha de un programa regional de liderazgo político juvenil, con especial énfasis en mujeres, de conformidad con el marco legislativo nacional.



Fomentar una oferta educativa acorde a las realidades de los jóvenes de Bolívar.



Elaborar un estudio sobre las nuevas tendencias del empleo y emprendimiento juvenil en relación con la vocación de los territorios de Bolívar, para establecer un programa que satisfaga las necesidades de los generadores de empleo en el Departamento de Bolívar.



Generar, sobre la base del diálogo social, iniciativas de empleo decente dirigidas a las personas jóvenes de Bolívar conformando una alianza estratégica intersectorial y de múltiples actores de la sociedad civil, promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres a través del desarrollo de capacidades productivas, programas de emprendimiento, microfinanzas y cooperativas.



Hablan los actores



La alcaldesa de Arjona (Bolívar), Esther María Jalillie manifestó: “Siempre hemos insistido que la juventud es fundamental para el desarrollo sostenible de una población; “El balance es positivo. Contamos con la presencia de Colombia Joven y esperamos interactuar con los ministerios para trabajar en las plataformas de juventudes y en las políticas públicas tanto locales como departamentales; más de ocho municipios hemos firmado y tomado una decisión contundente: trabajar unidos por los jóvenes pensando en prevención, planeación y programación de acciones que redunden en su calidad de vida”.



Por su parte, Elkin Huertas, Asesor de Colombia Joven para Bolívar, indicó que “El liderazgo de la Alcaldía de Arjona se ha manifestado con este Foro, con un gran acuerdo regional que articula no solo al gobierno, sino a la sociedad civil, incluso al sector privado, en torno a la garantía de los derechos de los jóvenes y tratar de fortalecer la implementación de la Ley 1622 en este departamento”.



Para Quelis Rodríguez, directora de la Fundación Dignitas: “Estamos convencidos que con el acompañamiento a las políticas públicas podemos generar agendas que fortalezcan iniciativas alrededor de la juventud. Después de este pacto, seguiremos promoviendo la implementación de este pacto, fortaleciendo iniciativas de la sociedad civil; se trata de que las organizaciones que trabajan el tema de juventud puedan seguir volcando sus acciones en el departamento y Dignitas pueda seguir acompañando este proceso”.



Julieth Marrugo Quintana de la Asociación Afrocolombiana en Arjona expresó: “Como joven me interesa mucho lo que pasa con mi generación; debemos tener en cuenta que los jóvenes siempre somos prioridad; de las propuestas acordadas me llamó la atención que se trabajará por los jóvenes en situación de riesgo, aquellos que tiene problemas de alcohol, situación de calle y consumiendo sustancias psicoactivas”.



El “Pacto Regional por la Juventud” fue convocado en el municipio de Arjona por la Alcaldía municipal, Fundación Dignitas y Colombia Joven de Presidencia de la República, con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales que trabajan por la juventud.