Transmetro operará este 20 de julio hasta las 7 y 10 de la noche

Como medida de seguridad preventiva, en beneficio de los usuarios y sus operadores, este 20 de julio el Sistema de Transporte Masivo Transmetro operará hasta las 7:10 p.m., hora en que saldrá el último servicio de la ruta S1 hacia Soledad.

La medida fue acordada en el más reciente comité de seguridad, a partir de las estadísticas en partidos anteriores que se han desarrollado en el estadio Metropolitano. De esta manera se busca minimizar las posibilidades de actos vandálicos.

En 2016 los actos vandálicos dejaron 13 buses con vidrios rotos, y un (1) operador herido. En lo corrido del 2017, tres (3) buses han sido atacados y dos (2) usuarios han resultado heridos. Además, Transmetro ha suspendido su operación durante 37 minutos por este tipo de eventos en el 2017.

Medidas para el partido

Por el partido Junior y América, que se jugará en el Estadio Metropolitano este jueves 20 de julio de 2017, la Secretaría de tránsito y Seguridad Vial hace un llamado a la ciudadanía de responsabilidad, prevención y atención a los conductores y peatones que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

1.Solicitamos a los asistentes no llevar vehículos particulares, ya que el parqueadero del estadio Metropolitano tendrá un cupo reducido y será cerrado media hora antes que inicie el partido.

2.Si va a ingerir licor, sea responsable y entregue las llaves, no exceder el límite de velocidad, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

3. Estarán disponibles para la movilización de los ciudadanos: Transmetro, transporte público individual (taxi) y colectivo (bus).

4.Para agilizar la movilidad antes y después del partido, agentes de la Policía de Tránsito y Orientadores de Movilidad cubrirán las orejas o retornos de los puentes, se ubicarán sobre la Avenida Las Torres, a lo largo de toda la Circunvalar y alrededores del estadio.

5. Respetar y estar atentos a las recomendaciones de la Policía de Tránsito y Orientadores de Movilidad.

6. Para una mejor movilidad recomendamos a los asistentes al partido salir temprano y así evitar demoras en la vía.

7. Después del partido se realizará operativos móviles y fijos de alcoholemia en diferentes puntos de la ciudad.

8.Se les recomienda a los peatones cruzar la calle con precaución.