Fuerte oleaje rompió enrocado del kilómetro 19 de la Troncal del Caribe

Luego de las variaciones climáticas que se han presentado en el departamento del Magdalena por la posible afectación de la tormenta tropical Don y el extraño fenómeno que sorprendió a los habitantes de Ciénaga y Puebloviejo con el recogimiento del mar en 50 metros y luego la aparición de olas hasta de 2.7 metros de altura; la alta marea arremetió contra el kilómetro 19 de la Troncal del Caribe y rompió el enrocado que protege la vía.

Ese tramo vial se encuentra bañado por las olas del mar Caribe que han alcanzado hasta 2.7 metros y se han subido sobre la Troncal del Caribe, además, la fuerza de los vientos de hasta 25 nudos están afectando el transito normal de vehículos por la zona.

Según Fabio Manjarrez Pinzón, gerente de Proyectos de la Gobernación del Magdalena, la afectación en esa vía nacional está siendo atendida con vigilancia permanente, restricción en la velocidad del tránsito de vehículos, permanencia de Bomberos y ambulancias para cualquier eventualidad que pueda registrarse, entre otras medidas.

De igual modo, Manjarrez Pinzón afirmó que “la intervención con una obra que solucione las debilidades y riesgos del kilómetro 19 de la Troncal del Caribe ya no se hace esperar más. El enrocado es una medida de mitigación que vemos como en estos casos no es suficiente para contener la fuerza del mar y ya no da más espera la intervención del Gobierno Nacional sobre esa vía”.