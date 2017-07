Sergio Fajardo llamó a parar la polémica entre políticos y periodistas

Dijo Sergio fajardo desde Pereira que el ex presidente Uribe se equivocó y está en desacuerdo con sus expresiones en contra del periodista Daniel Samper, sin embargo "hay que trabajar en la reconciliación y seguir el camino, no hablar más del ex presidente".

Fajardo, quien se reunió en diferentes escenarios con sus seguidores, está recogiendo firmas con las que espera presentar su candidatura a la presidencia de Colombia.

Además ayudó a la recolección de firmas en el marco de la consulta popular anticorrupción.