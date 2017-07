Alcalde de Bucaramanga invita a sus electores a derrotar a Serpa

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, le hizo una invitación a todos sus electores para que derroten la maquinaría política Liberal.

Este mensaje lo envió en el programa del canal TRO, De Buena Fuente, cuando le preguntaron por su futuro político.

"Lo importante es derrotar esta maquinaria liberal que llevó Bucaramanga a lo mas perverso de la política, derrotemos la politiquería, derrotemos a Serpa", con esta frase el mandatario movió la cosa política en Santander.

Además aseguró que no entiende como los políticos no pueden hacer política durante su mandato "Es una estupidez que los políticos no puedan hacer política, para eso somos políticos".

Reiteró que no está de acuerdo con la candidatura de su hijo Mauricio Hernández al Senado de la República.