Denuncian supuestos falsos positivos en casos de barristas de fútbol

Hinchas del Deportivo Independiente Medellín, amigos y familiares de un joven condenado por la quema de un bus hace dos años denunciaron que no le han permitido defenderse adecuadamente y se estaría convirtiendo en supuesto falso positivo judicial contra un muchacho que sería inocente de esos cargos.

Los hechos ocurrieron en julio de 2014, en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia, donde un bus que iba con hinchas del Atlético Nacional hacia Cali fue incinerado por un grupo de aficionados del Deportivo Independiente Medellín, que regresaban de la ciudad de Pasto donde su equipo había jugado un partido.

Como responsable de ese ataque fue condenado a 35 años de prisión Juan Fernando Cuadros, un joven que en su defensa intentó demostrar que no viajó en ese bus y se encontraba en Medellín con su novia, pero un juez sentenció que debe responder por el delito de tentativa de homicidio agravado.

“Estaba aquí en Medellín, conmigo. El fin de semana de los hechos vimos el partido juntos, luego estuvo todo el fin de semana conmigo; tratamos de demostrar con pruebas, con el celular, con ubicación de llamadas, pero no ha sido posible y ya lleva dos años allá preso”, manifestó Karen Guerra, exnovia de Juan Fernando Cuadros.

La condena de Juanfer desató rechazo e indignación entre la barra del Deportivo Independiente Medellín y entre algunos políticos como el concejal del movimiento Creemos Daniel Carvalho, quien afirmó que se estarían dando casos de falsos positivos en este hecho de hinchas que presuntamente son inocentes.

“Nos enfrentamos a un problema y es que están acusando a personas que al parecer son inocentes. Particularmente, conozco el caso, y él tiene testigos de que no estaba en ese viaje pero parecer la juez desestimó los testimonios favorables (a Juan Fernando)”, expresó el concejal Daniel Carvalho.

Reconoció que se ha hecho una investigación judicial y se deben aplicar justicia pero se deben atender las pruebas que entregan los involucrados.-

“Claro que sí se necesita justicia pero no puede ser hecha para mostrar que se juzgó pero no es lo correcto. Me tiene preocupado y me da la impresión que están haciendo sanciones colectivas, cogen a muchos de un combo y los inculpan todos”, agregó el concejal Carvalho.

Para expresar su solidaridad con Juanfer, en las últimas horas sus amigos y compañeros de afición futbolera hicieron un plantón frente al palacio de justicia de Medellín para demandar su libertad y la de otros jóvenes, quienes no serían responsables de hechos en los que están involucrados como peleas y crímenes entre seguidores de barras del DIM y Nacional.