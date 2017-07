“Me sacaron por mal rendimiento”, Orientador de las Zonas Azules

No paran las quejas y protestas de para más de un centenar de personas en situación de discapacidad que se quedaron desempleados de las Zonas Azules a raíz dela llegada de una empresa de origen argentino a operar estos puntos de parqueo común en Manizales.

En la mañana de este lunes 70 de los afectados interpusieron acciones de tutela en contra del nuevo operador Sutec, de la Alcaldía de Manizales y de la Asociación de Personas con Discapacidad.

Alexander Álvarez Giraldo, asesor jurídico de la ONG Manizales en Común manifestó que el objetivo de esta jornada de tutelatón es exigir primero el reintegro a labores de todo el personal, ya que por tratarse de personas discapacitadas se debió pedir previamente un permiso para desvincularlos y según el abogado, este permiso no lo expidió el Ministerio del Trabajo.

Álvarez dijo que el segundo objetivo es que se les reconozcan todos sus derechos al mínimo legal, a la salud, la vida y otros derechos que les han ido negando con las modificaciones que hubo en el programa de Zonas Azules.

Dentro de los afectados que interpusieron las tutelas, hay varios orientadores que una vez se cambió de operador de las Zonas Azules fueron contratados nuevamente por el nuevo operador, pero unos días después los despidieron, presuntamente por bajo rendimiento.

“A mí me echaron injustamente. La nueva empresa me sacó por mal rendimiento. Yo todo lo que veía en la zona lo tiquetiaba de una. El viernes tuve una cita médica y después cuando fui a llevar una fotocopia de los documentos médicos me dijeron que ya no había más trabajito”, relató José Jair, quién alcanzó a trabajar escasas tres semanas con el nuevo operador.

El asesor jurídico de Manizales en Común señaló que Sutec viola los derechos fundamentales de los empleados y que por eso interpusieron una queja ante el Ministerio del Trabajo. “Viola la ley perjudicando la salud de las personas en condición de discapacidad. Varios de los orientadores han tenido que renunciar porque las 12 horas los perjudica severamente y algunos incluso han terminado en programas de rehabilitación, ya que son personas con movilidad reducida trabajando 12 horas al sol y la lluvia sin amparo legal.

Álvarez puntualizó que son siete los empleados que se han visto afectados por las extensas jornadas.

De acuerdo con los líderes de Manizales en Común en los próximos días continuarán con más acciones legales y agregaron que esperan a que los jueces les den la razón y amparen legalmente a estas personas discapacitadas, que en su totalidad son habitantes de bajos recursos y que por sus condiciones de salud es muy complejo que puedan encontrar otras ofertas laborales.