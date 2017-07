Alcalde de Gramalote suspendió traslado al nuevo casco urbano

El mandatario tenía programado iniciar con el traslado de la administración municipal, a partir de este 18 de Julio, cuando ya varias familias gramaloteras están instaladas después de cuatros meses.

El alcalde Tarcisio Celis aseguró que aunque ya está terminada su oficina en el nuevo pueblo, no hay condiciones para instalarse ya que son constantes las restricciones de acceso por parte del consorcio pavimentar KIvu encargados de entregar la obra.

"Pues tenía el traslado para el 18 y 19 de Julio, tenía todo listo para irme, pero en esas condiciones el consorcio me cambió las reglas de juego y por eso he tomado la decisión de no trasladarme, porque en el nuevo casco urbano no podría atender la comunidad".

"Hasta tanto no se solucione y se de vía libre para que los visitantes puedan ingresar al municipio, no me trasladaré, en la vía se han invertido 72 mil millones de pesos en 8.8 kilómetros de vía... el 20 de Julio deberá ser entregada la vía en su totalidad".

El alcalde se reunión con el Gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado, para analizar las formas de poder adecuar un CAI en el municipio, se estudian dos posibilidades una de ellas es transportar contenedores que sirvan como locación y la otra alternativa es que la Gobernación se dé a la tarea de búsqueda de dos o tres viviendas que puedan servir de instalaciones.

Ante esta segunda iniciativa, se debe tener en cuenta que por ejemplo los propietarios de esas casas deben ser familias que tal vez tengan a sus hijos estudiando en Cúcuta.