Falta de vacunas en Venezuela, genera éxodo de madres hacia Cúcuta

La escases en los diferentes estados de Venezuela, principalmente en alimentos y medicamentos, sigue generando el éxodo de los extranjeros a la ciudad de Cúcuta.

Las madres venezolanas, aseguran que no cuentan con garantías para llegar a feliz término un embarazo, por las condiciones de escases en que se encuentran diferentes estados en su país, la falta de medicinas, controles prenatales y vacunas ha dejado en evidencia las primeras enfermedades en niños venezolanos.

"Nosotras si no pagamos no nos atienden en Venezuela, yo tengo una bebé de tres meses que no pudo ser vacunado porque no hay, a mi bebé sólo le fue aplicada la del primer mes".

"Me vine para Cúcuta, por las condiciones que tenemos en nuestro país, no tenemos garantías para nadie, la situación es muy difícil...imagínese con un bebé, no encontramos leche o pañales y si los hay son el triple de caros". señaló la madre

Algunos niños han llegado con problemas congénitos y malformaciones debido a la falta de controles y seguimiento del personal médico.