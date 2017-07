O prohíben el parrillero o cerramos el barrio: habitantes de Alto Bosque, Cartagena

Habitantes del barrio Alto Bosque, uno de los más golpeados por la inseguridad y los asaltos en Cartagena, manifestaron que si la administración distrital no prohíbe la circulación de motos con parrilleros en esa comunidad, ellos mismos cerrarán el barrio con talanqueras.

“Los habitantes del Alto Bosque definitivamente no queremos las motocicletas con parrillero. Es más, no queremos siquiera la circulación de motos por dentro del barrio. Este es un barrio pequeño, tiene apenas siete calles, no se va a afectar la actividad económica de ningún mototaxista”, señaló William Marrugo, Presidente de la JAC.

“O son los bandidos o es la comunidad. Estamos organizando una marcha interna para decir, en forma pacífica, que estamos esperando un mes para que el alcalde nos responda si nos prohíbe el parrillero”, sostiene Marrugo.

“La comunidad está haciendo un censo de quien tiene motos para que sean los únicos que puedan circular dentro del barrio. La gente está recogiendo fondos y vamos a poner talanqueras, para restringir por cuenta propia el acceso de motos y evitar tantos hurtos”, puntualizó el líder comunal.