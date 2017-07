Bloqueo por falta de agua potable en urbanización de Magangué

Habitantes de la urbanización Villa Juliana, ubicada en el municipio de Magangué, centro de Bolívar, bloquearon la carretera principal de dicha localidad, en protesta por la falta de agua potable.

La comunidad denunció que, a pesar de tener acueducto propio, este no funciona hace más de tres meses, y han tenido que comprar el agua en pimpinas.

El acueducto de la urbanización funciona por aparte del acueducto del municipio de Magangué, por lo que no se abastece de sus redes. Servimag, encargado de operar el acueducto, dice que la gente no paga el servicio y no cuentan con recursos para el funcionamiento del acueducto.