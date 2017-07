Noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 18 julio

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La policía recuperó una bicicleta avaluada en más de 4 millones de pesos hurtada a un deportista en alrededores de La Antigua Estación del ferrocarril en Armenia.

El hallazgo de la bicicleta se dio cerca al lugar en el que fue hurtada según lo contó el comandante de la policía en el Quindío, coronel Ricardo Suarez, quien tan pronto escuchó el reporte del robo en el noticiero de Caracol Radio, de inmediato ordenó la búsqueda de la de la bicicleta...es así como se recolectaron algunos testimonios que permitieron dar con el paradero de la bicicleta, que además de costosa es profesional.

Germán David Díaz, el ciclista al que le devolvieron su bicicleta, agradeció a la policía por esta acción... por eso se mostró feliz, pues ahora va a poder competir en los juegos de Mar y Playa en Tumaco Nariño.

La inseguridad es un factor, que pone en duda la continuidad del bici- carril. Lo dijo el concejal Carlos Alberto Hernández, tras este robo pues este tipo de situaciones desincentivan el uso medios alternativos de transporte ya que varios puntos de esta capital están identificados como inseguros y en los que según el concejal, se ve poco el actuar de las autoridades.

Desde la alcaldía de Armenia anunciaron que se inició el proceso de re parcheo en la ciudad que tanto se necesita.

Son más de 400 millones de pesos que se van a intervenir en este proceso de acuerdo con lo que dijo el secretario municipal de infraestructura Álvaro José Jiménez, quien señaló que los puntos priorizados son la avenida 14 de octubre, la avenida Centenario, la avenida La Colonia, la salida hacía La Tebaida cerca al aeropuerto y las glorietas...obras que se estiman estén lista en 6 meses, para lo cual ya se iniciaron labores.

El funcionario agregó que también se plantea reparar la vía rural del corregimiento El Caimo y por la que se han quejado tanto los habitantes de esta zona, para lo cual se va a trabajar de la mano con la alcaldía de La Tebaida, pues la responsabilidad debe ser compartida.

Padres de familia de estudiantes de la normal superior del Quindío denuncian incremento de robos en los alrededores de la institución educativa, incluso señalan que al parecer hay un hombre que amenaza a los estudiantes con rociarles ácido, los padres de familia piden intervención de las autoridades

La policía asegura que prepara un fuerte golpe contra la delincuencia organizada en esta parte del país.

Ante las constantes denuncias ciudadanas sobre el aumento de los hurtos en varias partes de la ciudad, el comandante de la policía en el Quindío coronel Ricardo Suarez indicó que se viene trabajando para desarticular varias organizaciones dedicadas a este ilícito, para lo cual pidió paciencia, pues en corto tiempo se va a dar un resultado significativo.

Por cerca de 9mil millones de pesos el ministerio del transporte a través del Invias adjudico al consorcio intertúnel la interventoría para la terminación del túnel de la línea.

Policías del Quindío adscritos a la estación Armenia atendieron en el sector del parque la constitución el parto de una mujer que no alcanzo a ser trasladada a un centro asistencial, los uniformados siguieron los procedimientos y él bebe nació sano y salvo, minutos después la madre fue traslada a un hospital.

La Sijin de la policía investiga móviles y autores del ataque que dejó un muerto y un herido en la noche del pasado domingo en el barrio Valencia de Calarcá, en el hecho murió Daniel Felipe Parra Jaramillo, de 28 años de edad y conocido como el Soldado que recibió cuatro heridas por arma de fuego y falleció en el hospital, mientras que resultó herido Víctor Alfonso Castillo Ramírez, de 19 años de edad.

En Armenia, la policía capturó a un hombre de 23 años de edad minutos después de haber hurtado un celular a una mujer de 60 años de edad intimidándola con arma de fuego, según las autoridades el detenido esta sindicado de ser el autor de varios hurtos en la capital del Quindío.

Armenia no cuenta con una política de equidad de género, para lo cual se deben articular esfuerzos, Lo dijo la concejal del movimiento Cambio Radical Erika Falla, durante la sesión realizada ayer lunes en el concejo municipal

Lili Valencia, presidenta del consejo comunitario de mujeres dijo que el maltrato no solo se evidencia con los golpes, pues el hecho de no tener en cuenta los proyectos que buscan salvaguardar sus derechos, también es maltrato, por eso no intervinieron en el concejo, sino que ubicaron una pancarta que decía “No más promesas, política públicas para las mujeres de Armenia, Ya”

La Defensoría del Pueblo del Quindío alerta por el incremento de los casos de violencia intrafamiliar, este año van más de 500 denuncias donde la mujer es la más afectada.

En el Quindío, denuncian que inescrupulosos están estafando a los ciudadanos cobrando los formularios para hacer parte de proyectos de vivienda de interés social del gobierno nacional.

Los casos de presunta estafa se han presentado en los municipios de Armenia y Montenegro donde se adelantan programa de vivienda de interés social, sin embargo han aparecido personas ofreciendo servicios que se deben pagar con el propósito de según ellos agilizar los procesos adquisición de vivienda, situación desmentida por las autoridades.

4.000 millones de pesos ha invertido el gobierno departamental en infraestructura educativa en varios municipios del Quindío.

Los municipios de Montenegro y Quimbaya fueron los ganadores del concurso “encendamos la alegría en navidad” organizado por la Empresa de Energía del Quindío, Edeq y que permitirá que estas dos localidades tengan un aporte de 55 millones de pesos para el alumbrado navideño.

Mañana se activa el comité de garantías electorales en el departamento del Quindío

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias tendrá recursos y competencias compartidas para su normal funcionamiento.

Los gobernadores del Quindío, Risaralda, y de Caldas, se reunirán hoy en Manizales en el evento ‘Eje Cafetero un solo horizonte’, una iniciativa de integración regional para impulsar y articular proyectos que fortalezcan el desarrollo, la inversión y competitividad de la región.

En Deportes, La Delegación del Quindío de bolos inició con pie derecho su participación en Campeonato Nacional de bolo sub 21 en Barranquilla, obteniendo tres medallas de oro y una de plata

En la modalidad individual, ambas ramas, los bolicheros quindianos María Camila Restrepo y Mauricio Cabrera se colgaron dos medallas de oro, al igual que en parejas Laura Garzón y María Camila Restrepo ganaron oro. Mientras que en masculino los quindianos Mauricio Cabrera y Juan Guillermo Londoño lograron medalla de plata en este evento.