Aeropuerto de Santa Marta estaría funcionando sin una máquina de bomberos aeronáuticos

Una situación de contingencia se está dando en el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta que desde la primera semana del mes de julio está funcionando con solo una máquina de bomberos aeronáuticos de las dos con la que debe disponer según el reglamento RAC, que define las normas aeronáuticas en Colombia.

Según fuentes que han pedido a Caracol Radio no revelar su identidad, una de las dos máquinas de bomberos de la terminal samaria se averió y hasta la fecha no ha sido arreglada, además, la otra que está en perfecto estado estaría siendo utilizada para labores que no le corresponden.

Esas fuentes indicaron que la máquina 827 de bomberos, la única que está en servicio actualmente, la estaría utilizando la Aeronáutica Civil para las revisiones obligatorias que debe hacer esa autoridad tres veces al día en la pista del aeropuerto Simón Bolívar, porque no cuentan con el vehículo que deben disponer para esa tarea.

Caracol Radio estuvo en el aeropuerto de Santa Marta e indagó entre los trabajadores, quienes señalaron que desde hace nueve meses estaría faltando ese vehículo de inspección a la pista y desconocen cuándo llegará la maquinaria adecuada para esa labor, mientras tanto, los bomberos aeronáuticos están siendo usados para esa obligación.

Tras conocer esta denuncia, Caracol Radio consultó a la Aeronáutica Civil quien respondió a través de su oficina de Comunicaciones que esa situación “no expone a riesgos a los usuarios del aeropuerto Simón Bolívar y en las próximas horas llegará una maquinaria de apoyo desde la ciudad de Barranquilla mientras se termina de definir el proceso de licitación pública mediante el cual se escogerá una empresa para la reparación y atención de vehículos de esos servicios y así se retomará la normalidad”.