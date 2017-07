Manipular un celular mientras conduce, infracción más común en Pereira

Y es que del primero de enero hasta el 30 de junio del presente año, se han reportado 796 multas de tránsito debido a esta infracción de conducir y manipular o hablar por celular, por estos comparendos los pereiranos han tenido que pagar 294 millones de pesos y peor aún, el 10% de estas sanciones se han impuesto en accidentes.

Mario León Ossa director del Instituto de Movilidad, manifestó que estas prácticas pueden ser fatales e incluso se emprenderán campañas educativas para evitar que la falta de conciencia de los ciudadanos genere hechos lamentables.

Para muchos ciudadanos y en especial para los conductores, estas prácticas son muy comunes e incluso reconocieron cometer esta infracción de manera cotidiana. "Por mi profesión debo responder mi celular, no he tenido accidentes pero si varios sustos, entre ellos una vez por responder un mensaje me subí a un andén", confirmó Lúis Pérez, conductor particular.

También se conoció que Pereira y Risaralda aparecen en los registros nacionales como una de las cinco regiones del país en donde más se imponen comparendos por este concepto.