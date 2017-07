Madre de bebé con enfermedad huérfana suplica atención de EPS Coomeva

Maribel Rico Ceballos asegura que su hija sufre una enfermedad huérfana y ya tuvo un infarto cerebral, y ahora lo que requiere es una hospitalización en casa de mano de una especialista, la EPS Coomeva hace tres meses está dilatando el proceso y la menor cada vez tiene más riesgos en las clínicas por las bacterias.

"Una tarde me dijeron no mamá el gerente de hospital en casa dice que no se compromete con la niña, porque las 24 horas requiere un especialista, yo lo que necesito es que la EPS Coomeva busque los convenios que tiene que hacer con el San Jorge o Comfamiliar para la atención de mi hija" dijo Maribel Rico.

La madre solo espera que se le brinde la atención que su hija necesita para seguir con vida, no solo cuidados paliativos como se están proponiendo desde la EPS.