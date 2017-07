Normalizan clases en I.E. del corregimiento Altavista de Medellín

Luego de una intervención de las autoridades municipales en el corregimiento Altavista, encabezadas por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, el gobierno local anunció que este lunes se normalizarán las actividades académicas en las instituciones educativas de este sector rural de la ciudad.-

Esas tareas estaban alteradas por la ausencia de numerosos estudiantes en las aulas debido al temor de sus padres a que los muchachos sean víctimas de las acciones de las bandas criminales durante sus enfrentamientos armados, o que sean sometidos a reclutamiento para actividades ilícitas.-

El alcalde Federico Gutiérrez garantizó que las instituciones educativas, los profesores, estudiantes y padres de familia tendrán el acompañamiento y protección de la Policía Metropolitana para la reanudación normal de sus actividades y la seguridad en el desarrollo de sus labores.-

“Estamos aquí en el corregimiento Altavista, acompañándolo, por supuesto que no están solos… Hemos hablado con los padres de familia, con los niños, tenemos claro qué fue lo que pasó debido a unos tiros que hicieron las bandas criminales para general temor, generan rumores en la comunidad para crear terror. Les he dicho a los padres de familia: No dejemos que esa gente (las bandas) gane, y cuentan con nosotros. Los niños tienen que seguir estudiando. No puede haber desescolarización. Ese el daño que hacen esas estructuras. Solo quieren generar terror. No les importa nada, solo les importan sus rentas criminales, lo que ellos ganen…”, manifestó el alcalde Federico Gutiérrez.

Insistió en que desde este lunes se restablecerán las actividades académicas en las instituciones educativas de Altavista, donde permanecerá la fuerza pública en acompañamiento a la comunidad y a los directivos docentes, los profesores y estudiantes.