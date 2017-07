Juez ordena que se reintegre a Carlos Barrios como concejal de Cartagena

Tras la solicitud del presidente del Concejo de Cartagena, Lewis Montero, de dar claridad sobre un fallo de tutela que le ordena reintegrar a su curul de concejal a Carlos Barrios de Cambio Radical, el juez séptimo con funciones de conocimiento indicó que el fallo es claro, y que revoca las resoluciones que nombraron a Wilson Toncel y devolver su curul a Barrios.

De igual manera, el Tribunal Administrativo de Bolívar decretó, como medida cautelar dentro de una demanda de nulidad electoral, el retiro de Wilson Toncel de la curul, para evitar vulnerar derechos fundamentales de Carlos Barrios.

Carlos Barrios afirmó que se reunirá este lunes con el presidente Montero, y evitó referirse al tema ante los medios de comunicación. “Los asesores jurídicos están estudiando el proceso, y procederemos a hacer lo pertinente, cuando el juez nos notifique la respuesta. No puedo tener respuestas concretas porque los asesores jurídicos me lo tienen que expresar con claridad, para no entrar en errores”, afirmó, a su vez, el presidente del Concejo, Lewis Montero.