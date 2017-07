Alcalde de Cartagena aclara que nuevo decreto de motos no cobijará a todos los barrios

El alcalde de Cartagena Manolo Duque fue claro en explicar que el nuevo decreto para controlar la circulación de motocicletas y hacerle frente a la inseguridad no cobijara a todos los barrios de la ciudad.

El mandatario explicó que barrios populosos y donde las necesidades de transporte son amplias y que solo pueden llegar motocicletas no serán incluidas en el decreto.

“En esas zonas va a seguir existiendo la moto igual. Por ejemplo, Mandela no la va a afectar el decreto, lo que pasa es que la gente a veces se pone a hablar y no conoce el decreto, El Pozón no lo va afectar el decreto, El Pozón esta con Transcaribe y esté esta con Transcaribe también, pero entendemos que no damos la capacidad con los buses de Transcaribe, entonces aquí van a poder entrar la motos, son otros sectores que hay que socializar bien el decreto, porque la gente comienza a hablar sin saber.”

Duque Vásquez es consciente que ampliar las restricciones de las motos es un tema delicado pero también sabe que las situaciones de inseguridad se han desbordado a través del uso de motos.

“Es un tema delicado, es un tema que estamos analizando, se han hecho unos estudios, la policía nos ha propuesto unas rutas donde podrían trabajar perfectamente los mototaxistas, estamos analizando el tema para tomar una decisión.”

Por ultimo señala que el decreto se firmaría después de analizadas todas las alternativas y escuchada todas las propuestas de los sectores involucrados.