Lunes 17 de julio, Noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una bicicleta avaluada en 4millones de pesos fue hurtada ayer domingo en horas de la mañana a un joven ciclista cuando transitaba por la antigua estación del ferrocarril en Armenia.

David Díaz Ramírez víctima de este atracó le relató a Caracol Radio que lo único que recuerda es que el ladrón lo hizo caer de la bicicleta y sufrió un fuerte golpe y que un taxista lo auxilio y los trasladó a un centro asistencial donde por fortuna descartaron lesiones graves

Lo insólito de este hecho, es que no pudo ayer domingo denunciar ese robo, porque al parecer el sistema estaba caído en la Unidad de Reacción inmediata, lo grave es que es requiere la bicicleta para varias competencias deportivas a finales de este mes.

El Procurador General de la Nación Fernando Carillo hizo un llamado desde Armenia para proteger el paisaje cultural cafetero atacado por la dictadura del cemento y del ladrillo.

Durante la firma de un convenio con la ONG ONU hábitat para proteger el PCC en el centro de convenciones de Armenia, el jefe del ministerio público dijo que los municipios de Caldas, Risaralda y Quindío y el norte del valle que hacen parte de la declaratoria están en grave riesgo por la falta de regulación y control del uso del suelo

La alcaldía de Armenia conformo cuatro comisiones que buscan concertadamente encontrarle salidas al traslado de los vendedores al centro comercial del café, esto luego de la protesta de varios de los vendedores y la reunión que sostuvieron con el alcalde de la ciudad el sábado anterior

La Defensora del Pueblo Piedad Correal Rubiano explicó que Se crearon comisiones jurídicas, del censo y los módulos, con la administración y los vendedores para darle soluciones a los temas más sensibles del centro comercial.

Los vendedores que asistieron a la reunión manifestaron sus satisfacción porque la administración escuchó las quejas y peticiones más sensibles, sin embargo espera que les cumplan con los requerimientos, espere información en directo desde el centro comercial en la emisión de noticias de las 8 y 45 de la mañana.

Una visita técnica por parte del ministerio de cultura hace falta para que se reinicien las obras de la primera fase del Complejo Turístico y Cultural La Estación que recordemos completo año y medio suspendidas.

Un verdadero revuelo causó en la ciudad, la asistencia del ex vicepresidente German Vargas Lleras al auditorio Ancizar López de la alcaldía municipal donde el alcalde Carlos Mario Álvarez realizaba su audiencia de rendición pública de cuentas, el ex vicepresidente asistió en compañía de la ex gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado y el representante a la cámara de cambio radical, Antonio Restrepo.

Al finalizar la jornada, el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez dijo “este es un ejercicio público y abierto, donde los ciudadanos pueden asistir, yo no tengo enemigos políticos y tengo un profundo respeto por el señor German Vargas

El presidente de Concejo de Armenia Diego Torres dijo que luego de que la Esap no aceptará la recusación de una de las implicadas en la elección de personera municipal, el proceso de entrevista se realice esta semana con los candidatos que obtuvieron los mayores puntajes y antes del 31 de julio se realice la elección.

Un riña callejera con arma blanca dejó como saldo un menor de 16 años de edad muerto este fin de semana en el barrio Nuevo Armenia de la capital del Quindío.

El joven falleció en el hospital del sur cuando recibía atención médica, la policía del Quindío ubicó al presunto agresor y fue capturado y dejado a disposición de la fiscalía para su respetiva judicialización.

En lo que va corrido de este año en Armenia se han registrado 55 homicidios, cuatro menos que en el mismo periodo del 2016, la policía ha capturado 113 personas sindicadas de delito de homicidio en el departamento.

De los 12 municipios del Quindío, solo en Pijao, Buenavista y Córdoba no se han presentado asesinatos este año, el municipio con mayor reducción en los homicidios es Montenegro que pasó de 25 asesinatos el año pasado por esta misma fecha a solo 9 homicidios.

Nuevamente las ambulancias provocaron un accidente de tránsito en Armenia, por fortuna sin lesionados pero sí daños materiales, el hecho se presentó el pasado sábado en la carrera 17 con calle 26 en pleno centro de la ciudad donde la ambulancia chocó contra una vehículo particular.

En Armenia; fue masiva la participación de los venezolanos en la consulta popular contra la constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro

En total 418 ciudadanos de Venezuela residentes en el Quindío le dijeron NO a la Constituyente que pretende liderar el presidente del hermano país y cuya votación será el 31 de julio

Luis Delgado médico venezolano que desde hace 3 años vive y trabaja en Armenia aseguró que la constituyente propuesta por Nicolás Maduro queda deslegitimizada tras los resultados de la consulta popular.

El procurador general de la nación, Fernando Carrillo durante su visita a Armenia anunció que este 20 de julio presentará un proyecto de ley ante el congreso sobre financiamiento ilegal de las campañas para evitar el maridaje entre los pesos y los votos.

En un 57% avanza el cumplimiento de las metas propuestas por la alcaldía en el plan de desarrollo, así lo dio a conocer el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez durante la audiencia de rendición públicas de cuentas.

Líderes comunales de Armenia señalaron que el alcalde de la ciudad falta a la verdad en su rendición de cuentas, pues los avancen en el cumplimiento de lo prometido es mínimo.

El director del Invias Carlos García dijo que la contraloría general de la nación tiene la razón en torno al incremento del valor del túnel de la línea que ya superó los 1.2 billones de pesos.

La Asamblea del Quindío aprobó en primer debate el proyecto de la gobernación que busca adicionar al presupuesto del departamento 7 mil millones provenientes de los excedentes del Sistema General de Participaciones y que cuya destinación específica será para las secretarías de Salud, Educación, Infraestructura, Hacienda, Turismo y Cultura

A las 7 de la noche en el club andino de Montenegro se inaugurará hoy “La Semana de la Montenegrinidad” con la que se busca mostrar lo bueno, lo bonito, lo cívico, y lo cultural de la gente de esa localidad quindiana.

En Deportes, dos jóvenes ciclistas de 12 y 14 años de edad del Quindío participarán desde el próximo jueves 20 de julio en el Gran Premio Telcel Junior Bike en la ciudad de San Luis Potosí en México, se trata de Santiago Carvajal y Camilo Andrés Guevara

Lo insólito es que estos jóvenes viajaron al país azteca gracias al esfuerzo de sus padres ya que no contaron con el apoyo de los gobiernos locales ni regionales.

En Deportes, Con dos goles Exneyder Guerrero, el Deportes Quindío ganó 2 a 0 a Unión Magdalena de visitante en la tercera fecha del torneo Águila de la B