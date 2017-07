Turistas de Playa Blanca consideran que todas las medidas deben ser concertadas

Beatriz Pérez, turista de Cali, llegó a Cartagena hace algunos días en compañía de su familia, quienes decidieron conocer el paraíso al que llaman Playa Blanca en la isla de Barú.

Allí se encontró con la restricción que de un día para otro impuso la Corporación Autónoma del Canal del Dique Cardique de limitar el ingreso por vía terrestre de 640 personas.

“Yo pienso que el gobierno debe tener un plan de manejo para los nativos y siempre en beneficio de los nativos, si van a venir con propuestas que van a perjudicar a los nativos es fatal para ellos entonces, parece que siempre debe velar por el bienestar de los de los nativos y simplemente tomar medidas que beneficien a todos tanto a los turistas, al medio ambiente.”

La turista considera que las medidas deben ser concertadas con todos los sectores involucrados, afectados y beneficiados para llegar a un punto medio.

“Todo es cuestión de educación, tiene que haber un plan de educación, no se puede imponer una norma de la noche a la mañana, simplemente restringir, no eso, no estoy de acuerdo porque debe de haber una socialización con los nativos, que ellos entiendan, no imponerlo a la brava porque ellos lo van a rechazar inmediatamente si no entienden por qué.”

Por ultimo destacó la atención de los nativos de Playa Blanca, de quienes resaltó su hospitalidad y amabilidad.

“Un poco costoso pero uno entiende por la dificultad que tienen de traer los víveres pero en cuestión de trato de la gente es muy cálido.”