Se pintaron el dedo de azul solo para sacar a Maduro

La calle 18 con carrera 28 del barrio San Alonso de Bucaramanga, se convirtió en el mayor centro de concentración de ciudadanos venezolanos, quienes desde las seis de la mañana madrugaron para sufragar en contra de la constituyente del presidente Nicolás Maduro.

Hombres, mujeres y jóvenes, señalaron que por nada del mundo se perderían esta jornada de la oposición y con esta jornada lo que le van a demostrar a su presidente es que no lo quieren y que se vaya del poder.

Con gorras, banderas y camisetas en su humanidad los venezolanos radicados en el Área Metropolitana de Bucaramanga, hicieron agotadoras colas para dar a conocer por medio del voto su descontento por la forma en que está siendo gobernado su país.

En las votaciones de Bucaramanga, se instalaron cuatro mesas en el andén al frente del restaurante Sabor Aquí.

En la jornada hay veedores nacionales escogidos para que vigilaran que el proceso se cumpliera con todas las normas que exige el gobierno venezolano para unas elecciones, pese a que esta jornada electoral no cuenta con el aval del gobierno del vecino país.

Muchos manifestaron que se pintaron el dedo de azul y se dejaron la tinta para demostrarle a maduro que si votaron y no hay fraude y además no están contentos con su gestión.