Los pacientes de Cafesalud se quedarían sin atención en Risaralda

La deuda de Cafesalud con los hospitales públicos de Risaralda es de de 39 mil millones de pesos , por esto el próximo lunes se definirá si se cierra definitivamente la atención para los pacientes de esa entidad en Risaralda.

" Estamos muy preocupados porque la situación financiera de los hospitales no se encuentra bien y no se encuentra bien por la situación de cartera y esto influye en una buena prestación del servicio, es por eso que los gerentes de los hospitales nos reunimos para tomar decisiones y el lunes con el señor gobernador Sigifredo Salazar tomar la decisión de cierre de servicios de todos los hospitales de la red pública de nuestro departamento y no nos veamos en dificultades para poder prestar el servicio con calidad ética y profesionalismo" explicó Olga Lucia Hoyos Secretaria de Salud de Risaralda

A este llamado se suma la ESE Salud Pereira quien también cerraría las puertas a los pacientes de Cafesalud, se atendería únicamente urgencias.