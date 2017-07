Taxistas en Medellín temen represalias por caso de billetes falsos

Tras imponerse medida de aseguramiento contra los 4 taxistas que ponían en circulación billetes falsos de 10, 20 y 50 mil pesos entre los usuarios que utilizaban el servicio de transporte público en Medellín, el gremio de taxista de Medellín reconocieron su temor por posibles represalias contra todo el gremio.

José Villada, taxista de Medellín, advirtió que con estos actos todo el gremio corre riesgos y además recordó algunos otros hechos en los que han pagado justos por pecadores.

“Que sí puedan correr riesgos y que se desmejore el trabajo sí, hay muchos ejemplos de que cuando los taxistas hacen cosas malas, obviamente las represalias son para los otros; un ejemplo claro fue uno de los paros tan grandes que hubo acá, que muchos no estuvieron en el paro y a la hora de la verdad, ya nos juzgaron a todos”, anticipó el señor Villada.

Por otro lado, hay taxistas que también han sido víctimas de estas estafas por trabajadores del mismo gremio como Orlando Restrepo.

“Yo soy conductor de taxi hace 28 años y he sido afectado por parte de mi familia, mi señora madre ha sido afectada por dichos delincuentes taxistas, le cambiaron un billete de 50 mil, por otro billete de 50 mil malo y me chocó mucho, me dio ira mala”, denunció el señor Restrepo.

Los taxistas en Medellín anunciaron que no descansarán de defender la dignidad del gremio de conductores.