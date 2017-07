Exauditora Nacional Laura Marulanda Tobón se declaró inocente

Laura Marulanda Tobon, ex Auditora Nacional de la República, su prima Jhoana Bedoya Tobón y la ex ingeniera de sistemas del Hospital La Maria y esposa del coordinador financiero Maria Eugenia Callejas Londoño; se declararon inocentes por el delito de peculado por apropiación, por no pagar a tiempo y solo una parte, las cirugías plásticas que se hicieron en la entidad pública de salud.

La Fiscalia no pidió medida de aseguramiento contra las tres mujeres, pero siguen vinculadas al proceso; en el caso de Laura Marulanda Tobón por no pagar 2 millones 180 mil pesos por tres cirugías plásticas en abdomen, glúteos y senos.

Además a Callejas Londoño se le imputó falsedad en documento público por reimprimir facturas para hacer parecer que las cirugías se cancelaron los costos de las intervenciones días después de cada procedimiento y no hasta seis meses después como lo asegura la Fiscalía.

El ente acusador además agregó que la ex auditora nacional podrá enfrentar una pena de 42,5 meses de prisión por sus conductas.