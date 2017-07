"La terminación de los escenarios deportivos se va a demorar": Jaramillo

El alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo anunció que no es fácil el proceso para la terminación de los escenarios deportivos de la ciudad tras la debacle de los pasados Juegos Nacionales.

Jaramillo explicó que confía en el mes de agosto tener un proyecto para la liquidación del contrato que suscribió la pasada administración para la construcción de escenarios en el parque deportivo.

El mandatario municipal recalcó que no es un proceso fácil y dicho proceso se va a demorar además manifestó que no se devolverán al tesoro nacional los recursos que no se invirtieron para la construcción de los escenarios que junto con dineros de la Gobernación y la propia Alcaldía, se reunirían unos $52.000 millones que permitirían la construcción de los lugares destinados a la práctica deportiva.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Luis Alfredo Huertas manifestó que el sector privado está comprometido con los deportistas y no se puede permitir que las ruinas de los escenarios deportivos se conviertan en "paisaje" para los ciudadanos. Insistió que no se puede permitir ver a los deportistas realizando sus entrenamientos en vías públicas o pequeños polideportivos.