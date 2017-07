“Pánico de ver dos locos armados disparando sin necesidad…” Testigo del asesinato de un colombiano en la frontera

“Pánico de ver dos locos armados disparando sin necesidad… ese tipo que mato al señor Libardo es un loco, es un demente…”fueron las primeras palabras de Jerald Barreto tras su retorno a la libertad y a Colombia.



Barreto, se encontraba laborando como de costumbre y como solía hacerlo desde hace tres años en una trituradora, localizada cerca al anillo vial oriental y a escasos metros del río Táchira que divide en esa zona a Cúcuta del municipio venezolano, Pedro María Ureña.



“No habíamos comenzado a trabajar ni nada y llego el señor Libardo y me dijo, ala, porque no me haces el favor y me traes el desayuno, yo le dije bueno… estábamos hablando cuando aparecieron dos soldados venezolanos y llegaron, no dijeron un alto, nada, sino llegaron disparando, a mí me hicieron dos disparos gracias a Dios estoy vivo y el otro señor, el Sargento que lo mato vilmente, le hizo tres disparos al señor Libardo, el señor Libardo estaba dentro de la máquina, dos disparos por este lado y el último disparo que fue el tercero, todos los vidrios se tiñeron de rojo de sangre….” fue el relato del testigo del hecho quien se desempeña como conductor de una volqueta en la trituradora.





Después de ese momento, se lo llevaron con rumbo desconocido, camino con un sargento y un soldado por más de una hora, hasta llegar a una guarnición militar en Ureña “yo temi durante se trayecto todo lo peor, lo que ustedes se imaginan que puede suceder porque soy el único testigo, estoy vivo gracias a mi Dios porque a mí el soldado me hizo dos disparos en menos de cinco metros, no me mato gracias a Dios pero mire lo que sucedió con el señor Libardo,.”



El Cónsul de Colombia en San Antonio del Táchira, se apersono medio con las autoridades venezolanas hasta lograr su libertad. Este viernes se presentó a la empresa, expresando que por ahora es incierta su continuidad en esta labor por los hechos acontecidos.



Sin embargo, el drama continúa ahora para la familia de Libardo fuentes, quien fue asesinado en la frontera y donde las autoridades y una delegación de la cancillería esperan la repatriación del cuerpo en horas de la tarde.