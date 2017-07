Epa Cartagena invita a tener buenas prácticas ambientales y un turismo responsable

Para proteger los ecosistemas terrestres y marinos, y evitar que la disposición y desecho de residuos sólidos generen un gran impacto en la ciudad, es importante que tanto nativos como turistas sean en esta temporada vacacional un turista responsable con el ambiente.

Con simples acciones podemos contribuir a cuidar el planeta, los árboles, el mar, los mangles. Si usamos menos el carro, taxi o bus, y en cambio nos movilizamos en bicicleta, o caminamos generamos menos dióxido de carbono al ambiente; disponer de las residuos en el dispensario adecuado para ello, y proteger la fauna en vía extinción, no comprando artesanías ni accesorios elaborados en carey”, explica la directora del Epa Cartagena, María Angélica García Turbay.

A continuación le damos algunos consejos para ser un turista responsable y cuidar los lugares que visitas:

No arroje basuras o plástico en la playa: identifique las canecas de basura que estén cerca a la playa, contenedor o recoja todo en una bolsa y al terminar su visita bote los residuos en el lugar adecuado.

Cuide los arrecifes de coral: no deje bolsas o tapas de plástico en la playa, porque éstos elementos demoran mucho tiempo en biodegradarse y pueden envenenar a los peces y dañar los arrecifes. Los arrecifes protegen a las zonas costeras contra las marejadas.

No consuma alimentos preparados con especies en vías de extinción: no incluya en su dieta alimentaria menús preparados con animales que están en vía de extinción, como por ejemplo la tortuga carey, que está en peligro crítico de extinción, lo que prevé que nuestras generaciones desaparezca.

No compre artesanías elaboradas con carey: no compres binchas, ganchos, anillos, o cualquier adorno para la casa o accesorio elaborado en carey, porque para hacerlos tienen que sacrificar esta especie y utilizar su caparazón

Protejamos la tortuga marina para que no desaparezca de la faz de la tierra.

Dale un uso adecuado a los coches turísticos: Los coches sólo pueden llevar 4 pasajeros, y el caballo debe estar en buenas condiciones. Te invitamos a proteger a los caballos para que no excedan peso autorizado.

Reduzca sus emisiones de CO2: si usted viaja en carro o en bus apáguelo mientras está parado. Conozca los sitios a pie o en bicicleta.

No haga ruido en exceso: En la ciudad no está permitido que el ruido exceda los decibeles permitidos: 55 de noche y 65 de día. Si va a un establecimiento de rumba, pídale al dj que no perturbe la tranquilidad ciudadana de vecinos. La música la puedes disfrutar a un bajo volumen.

Utilice los baños: No haga sus necesidades en la calle, jardineras o árboles. Pregunte por el baño más cercano.

Al salir del hotel o de la casa: apague las luces y el aire acondicionado, con el fin de ahorrar energía y evitar sobrecarga en los sistemas eléctricos de la ciudad.

Proteja los parques naturales y zonas históricas: estas áreas son bienes nacionales y en el caso de Cartagena, patrimonio histórico de la humanidad. Sea un visitante amable e informado, conozca la flora y fauna que se está protegiendo en ese lugar, no arroje basuras que empobrezcan la imagen del lugar y cuide el ambiente tranquilo de estas áreas.