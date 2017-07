“Al Estado no se debe desafiar y esa no es la forma como se protesta”: Policía de Cartagena

Bastante claro y enfático fue el general Luis Humberto Poveda, comandante de la policía metropolitana de Cartagena en señalar que no serán tolerados los actos de protesta y de bloqueos como medidas de presión para detener las nuevas medidas de restricción a motos en la ciudad.

“La restricción aún no ha salido, es una es un proyecto, adelantarse a hacer marchas antes de que salga el proyecto, antes de que haya una medida, antes de que haya el decreto, me parece que se está quemando pólvora en gallinazo, como dicen, toda vez que lo que motivara es que la medida sea más fuerte cuando salga porque al Estado no se debe desafiar y esa no es la forma como se protesta. Nosotros estamos abiertos al diálogo con ellos, de hecho hemos hablado, yo hablo con ellos, estamos prestos a reunirnos en la alcaldía, con el alcalde, con el secretario del interior, conmigo como comandante la policía.”

Sin embargo, el alto oficial señaló que respeta la protesta pero el inconformismo debe ser expresado a través de los canales correspondientes y no por las vías de hecho.

“Tiene derecho a estar de acuerdo o están en contra y es respetable, yo respeto a sus posiciones, seguramente quienes están en contra de las sugerencias que hemos hecho. Nosotros como policía, la alcaldía, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad, el ejercicio del el oficio del mototaxismo y son ellos los que creen que se ven afectados.”

El comandante de la policía de Cartagena insiste en que los hechos criminales están en manos de hombres, por eso la restricción al acompañante hombre.

“Una propuesta de que la mujeres pueden seguir siendo transportadas a cualquier parte de la ciudad con las excepciones de los sitios que ya están restringidos, en lo que estamos restringiendo es el transporte del parrillero hombre o solicitando la restricción del transporte para el hombre toda vez que el 80% de los casos de hurto y atraco que se dan en la ciudad se dan a través de la moto por dos personas, del parrillero que es el que ocasiona los problemas y que genera la mayor inseguridad no sólo en Cartagena sino en otras partes del país.”

Otra alternativa es solo habilitar vías principales para que los acompañantes hombres se puedan movilizar.

“Evitar que entren hacia los barrios y en los barrios donde hay todavía el transporte formal y donde Transcaribe no ha llegado y se demora para llegar, en esos barrios estamos nosotros trazando una ruta de ingreso y salida de parrilleros, con los cuales lo que buscamos nosotros es que se toma una medida, tengamos la capacidad nosotros de controlar con tránsito distrital y con la Policía Nacional si no pues sería infortunio que nosotros pudiéramos pedir una medida que no vayamos a controlar.