DADIS capacitó a funcionarios de la ESE Cartagena en asesoría para pruebas de VIH

El programa de Salud Sexual y Reproductiva del Departamento de Salud, DADIS, lleva a cabo este 13 y 14 de Julio en la sede de la universidad del Sinú, un taller encaminado a formar, capacitar y entrenar a profesionales de la salud de la ESE Cartagena de Indias, en pautas para la realización de asesorías para pruebas voluntarias de VIH/SIDA.

John Mendoza, referente de VIH, programa salud sexual y reproductiva, Dadis, señaló que el objetivo de este taller es fortalecer el conocimiento en los profesionales para garantizar una mejor respuesta frente al VIH en el distrito “estos profesionales van a tener un tiempo, no solamente de aprendizaje en nuevos conocimientos sino también va a haber un tiempo de entrenamiento donde podrán poner en practica todas las habilidades y conocimientos adquiridos durante estos dos días y del mismo modo llevarlos a su lugar del trabajo”.

Mendoza añadió que el taller no está dirigido únicamente a mujeres embarazadas, sino también hacia la comunidad LGBTI, por esta razón se llevan a cabo 3 actividades al año y la intensión es que este 2017 se vinculen organizaciones no gubernamentales y de bases comunitarias que trabajen con población diferencial.

A 2016, 2258 personas fueron diagnosticadas con VIH sin embargo esta cifra fueron solo de las personas que se realizaron la prueba voluntariamente, por lo que el Dadis invitó a toda la ciudadanía a realizarse esta prueba y a tomar las medidas requeridas para evitar el contagio al momento de tener relaciones sexuales.

La prueba de VIH está contemplada en el Pos (Plan obligatorio de salud) y las EPS deben ofrecerla gratuitamente.

Para Eduardo Pastrana, director de la ONG, Amigos Positivos hay que perderle temor a la prueba de VIH/SIDA “el temor a hacerse la prueba es la relación que aún existe entre Sida lo que significaría la muerte, por lo que las personas deciden mejor no enterarse o no acceder a la prueba para no tener esa noticia, pero todas las personas deben hacerse la prueba una vez hayan tenido una relación de riesgo”.