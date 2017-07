Uniformes deteriorados, cascos rotos y máquinas varadas denuncian bomberos

Bomberos de la Estación Central dicen que están desesperados y no sólo ellos, aseguran que hay una situación similar en el resto de estaciones, los uniformes de línea de fuego están deteriorados ya que hace cinco años no los cambian, no reciben dotación hace dos años, los cascos y visores están rotos por lo que piden que les mejoren las condiciones para poder trabajar y atender adecuadamente las emergencias.

“Hace unos días llegamos a atender una emergencia en una estación de servicio, un hombre que fue atropellado por un camión éramos 12 bomberos y sólo 4 tenían los elementos de bioseguridad porque en las máquinas no estaban disponibles estos elementos”, contó el cabo Fredy Preciado de la Estación Central de los Bomberos de Bogotá.

Sumado a esto, la máquina escalera de la Estación Central, una de la cuatro que hay en la ciudad para atender emergencias en edificios, esta varada hace veinte días por un repuesto que tiene que llegar desde el exterior, podría estar quieta un mes más esperando que no se presente una grave emergencia.

Ante estas denuncias la dirección de los Bomberos de Bogotá respondió que desde el año anterior se viene identificando una serie de necesidades de los bomberos en términos de reposición de equipo automotor donde se ha invertido más de $15.000 millones y en equipo de protección personal donde se invirtió más de $1.500 millones.

“La tercera semana de este mes se entregarán al almacén 429 equipos de protección de línea de fuego y la segunda entrega se hará el mes de noviembre”, manifestó el comandante de la Compañía Tres de Bomberos, Gerardo Martínez.

El funcionario agregó que la máquina escalera es americana por lo que el repuesto que necesita tiene que llegar del extranjero y por eso es la demora en el arreglo de la misma.