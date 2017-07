Hospital La Misericordia en Calarcá en jaque por cuenta de las EPS

Sin saber que hacer está el gerente del hospital La Misericordia de Calarcá Leonardo Quiceno, pues debido al déficit presupuestal por el que se atraviesa en la actualidad, ya no hay recursos para responder a los proveedores, ni al personal que labora en el centro médico, que desde hace 4 meses no recibe salario lo que preocupa, pues se teme que estas persones busquen otras oportunidades laborales, tras no estar garantizándoles sus salarios.

“Me temo que en cualquier momento los empleados empiecen a dejar de venir, pues les debemos sus salarios y muchos viven de eso. He tenido casos de funcionarios que no llegan a trabajar, pues no tienen como hacerlo por falta de dinero, literalmente nos tienen aguantando hambre”, señaló Quiceno.

El gerente de La Misericordia dijo que como alternativa de solución parcial ante esta situación, se estudia con la junta directiva de hospital acceder a un crédito, pues pese a esta crisis, no se han cerrado servicios.