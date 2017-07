Viernes 14 de julio, Noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En riesgo está la funcionalidad del hospital La Misericordia de Calarcá, uno de los más importantes del Quindío, debido a la falta de pago de las EPS que deben 11.500 millones de pesos

Sin saber que hacer está el gerente de este centro asistencial Leonardo Quiceno, pues debido al déficit presupuestal por el que se atraviesa en la actualidad, ya no hay recursos para responderles a los proveedores, ni al personal que labora en el centro médico que desde hace 4 meses no recibe salario.

El gerente de La Misericordia dijo que como alternativa de solución parcial ante esta situación, se estudia con la junta directiva de hospital acceder a un crédito, pues pese a esta crisis, no se han cerrado servicios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Usuarios de la EPS Cafesalud en Armenia denuncian que en las farmacias que prestan el servicio a esta entidad no están entregando ni acetaminofén, lo que afecta los tratamientos de los pacientes por la no entrega de medicamentos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hasta el 15 de diciembre se va a extender el calendario académico en los colegios del Quindío

Fue lo que dijo el secretario departamental de educación Álvaro Arias, luego de que el ministerio de educación permitiera disponer del tiempo de la semana de receso en Octubre, sin embargo y aunque la propuesta se ha consolidado de manera verbal, cada rector tiene autonomía al respecto con base en el organigrama que tengan las instituciones educativas.

Por su parte el secretario de educación de Armenia Luis Antonio Covaleda señaló que aunque ya se hizo una socialización con los rectores de las Instituciones Educativas de esta capital y se estima que las clases se extiendan hasta el 7 de diciembre, se debe hacer una concertación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mañana 15 de julio vence el plazo otorgado por la alcaldía de Armenia para el traslado de los vendedores al centro comercial del café, esto en cumplimiento a un fallo judicial en respuesta a una acción popular que obliga a recuperar el espacio público del centro de la ciudad

Sin embargo, según la secretaria de gobierno, no todos los vendedores han asistido a los sorteos de los locales comerciales o no han recibido el espacio en el centro comercial

Franklin Correa Rojas, secretario de Gobierno encargado señaló que solo 100 comerciantes han recibido el nuevo local en el centro comercial, mientras que 249 vendedores de mercancía o no han asistido el sorteo o no han querido recibir el local comercial asignado.

Desde la cámara de comercio insisten en la importancia de la sostenibilidad del centro comercial del café que incluye mejorar los alrededores, la seguridad y una buena administración que no sea la alcaldía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, los volqueteros que trabajaban para una obra del Invias protestan, pues señalan que los engañaron para contratar a otros conductores.

De manera pacífica 16 conductores de volqueta de Montenegro se manifestaron por las calles del municipio, con el ánimo de hacer que les cumplan las promesas hechas por el contratista de la obra, toda vez que el compromiso inicial era que los viajes en las volquetas los pagarían a 50mil pesos y no a la mitad como les dijeron hace poco

Diego Betancur uno de los afectados pidió la colaboración de la alcaldía de Montenegro al respecto, ya que la idea era dinamizar la economía de esta localidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un ciclista gravemente herido dejo como saldo accidente de tránsito al medio día de ayer en la avenida de occidente que comunica a los barrios La Patria y Villa Liliana al sur de Armenia

Según la información de las autoridades al parecer el ciclista iba en contravía y chocó de frente contra un vehículo de enseñanza; el ciclista fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial; al parecer el hombre que resultó herido huía en la bicicleta porque supuestamente la había hurtado; las autoridades investigan.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con fotografías; la policía adelanta la búsqueda de un hombre que al parecer atraco a una turista argentina en un hostal en el norte de Armenia; el supuesto turista tiene antecedentes por el delito de hurto mediante engaño en Cali; Medellín y hasta Panamá

El comandante de la policía de turismo; intendente Edison Márquez llamó la atención a los turistas para que no se confíen de las personas que en el caso de los hostales se hospedan en las mismas habitaciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La alcaldía de Calarcá; decidió aplazar las ferias ganaderas y pecuarias que se realizarían en la villa del cacique la próxima semana; esto con el propósito de evitar que el brote de fiebre aftosa que hay en otros departamentos llegue a la región

Expertos en Gestión del Riesgo sostienen que el Quindío no está preparado para afrontar la intensa ola de calor, pese a que el departamento esté en alerta naranja por probabilidades de incendios.

Es lo que dice el veedor para la gestión del riesgo y ex director de la defensa civil en esta región Alberto Rosas, quien sostiene que además de la carencia de trajes especializados para la atención de incendios forestales o estructurales, el parque automotor de los bomberos del departamento, no está en las mejores condiciones, sin contar los vehículos que no se usan por falta de gasolina.

Por su parte el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio, sostiene que el departamento si está preparado, inclusive se tiene un plan de contingencia con carro-tanques que permitirían garantizar la distribución de agua, en caso de sequía en la zona rural.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Director Nacional del Invias, Carlos García anunció que demandarán al ex contratista del túnel de La Línea por 300 mil millones de pesos por las obras que no se terminaron y que estaban en el contrato.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Alfredo Hoyos Mazuera, fundador y presidente de Frisby que estuvo como invitado al foro de gerentes de la cámara de comercio dijo que es necesario humanizar las empresas para lograr éxito, dijo que una buena educación en valores permitirá una sociedad mejor.

El reconocido empresario hizo fuertes críticas por la falta de control a la informalidad que afecta a los negocios que si pagan impuestos, pero también señaló que la reforma tributaria ha sido un duro golpe para los empresarios en el país.

El centro de zoonosis de Armenia se convertirá en centro de bienestar animal. Según lo dijo la concejal Stefany Gómez, para esto se va a hacer una inversión cercana a los 100 millones de pesos, por parte de la alcaldía, pues la idea es realizar una serie de mejoras en todos los espacios de este lugar, que garanticen una mejor estadía a los animales que allí sean llevados, que por lo general están en condición de abandono

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La cámara de comercio de Armenia y el Quindío entregó 25 cheques de reliquidación, 15 a los lotes finalistas y 10 a los demás concursantes de la subasta Pergamino Premium a la Calidad del Café en el municipio de Quimbaya.

16 Estudiantes de grados sexto, noveno y once, de instituciones educativas de Armenia, disputarán desde las 8 de la mañana en el auditorio Los Fundadores de Comfenalco Quindío, la final de las Olimpiadas Literarias organizadas por el área de Cultura y Biblioteca de la Caja de compensación, con el fin de promover la lectura entre los niños y jóvenes de la ciudad.

En deportes, en la copa profesional de fútbol de salón, Caciques del Quindío ganó 3 a 1 a Tuluá en condición de visitante; de otro lado en el torneo Águila de la B, el Deportes Quindío jugará este domingo como visitante frente a Unión Magdalena.