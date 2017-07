Fiscalía pide traslado del proceso contra el alcalde de Riohacha Fabio Velásquez

Hoy se cumplió en el Juzgado Primero Penal del Circuito de la ciudad de Riohacha la audiencia de acusación contra el alcalde Fabio Velásquez y la ex secretaria de Educación, Dilcey Acosta, ambos privados de la libertad por irregularidades en la contratación y ejecución del plan de alimentación escolar (PAE).

Durante la diligencia el fiscal delegado anticorrupción Carlos Eduardo Casteñeda solicitó cambio de radicado del proceso, petición que será traslada por el juez penal Moisés Ávila a la Corte Suprema de Justicia, para que este organismo determine si concede o no la pretensión del ente acusador.

Asegura la Fiscalía para la entidad resulta desgastante tener que acudir a audiencias en Riohacha cuando el proceso se sigue en Bogotá, ciudad a la que fueron trasladados los funcionarios detenidos.

Además por lo extenso y la magnitud del caso es un riesgo tener que trasladar todo el expediente incluyendo los que se encuentran bajo custodia de seguridad, aseveró el fiscal.

Entre tanto a los procesados fueron acusados por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, la celebración indebida de contratos sin el lleno de los requisitos y falsedad en documento público y privado, todo esto en el marco de la contratación y ejecución del programa de alimentación escolar durante la vigencia 2016 por un valor superior a los 5 mil millones de pesos.

Indicó el Fiscal que el alcalde Velásquez contrató el PAE con la organización ASOCAR la cual no contaba con la idoneidad para ejecutar el programa, también dijo que la ex secretaria de educación no cumplió a cabalidad con la labor de supervisión ya que muchas de las raciones y complementos nutricionales no llegaron a los estudiantes, en otros casos entregaban alimentos dañados, y como agravante modificaron las condiciones contractuales y el costo de las raciones cuando el operador no estaba cumpliendo.

“Esto es grave en un departamento como La Guajira donde se registran cientos de muertes por desnutrición” indica la Fiscalía.

En dos meses se llevará a cabo la audiencia probatoria.