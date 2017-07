Cámara de la infraestructura critica obras de valorización en Medellín

En diálogo con el programa Hoy x Hoy de Caracol Radio, el director de la Cámara colombiana de infraestructura, seccional Antioquia, José Fernando Villegas Hortal, reveló los grandes problemas detectados en las obras ejecutadas por valorización en El Poblado, puntualmente las la llamada Transversal Superior con la Loma del Tesoro.

Además de los retrasos, calificó de precarios los estudios de diseño y el hecho de que al abaratar en los costos de construcción se les resta calidad a estas obras.

“Todos tienen estudios muy precarios derivan en deficiente información. Particularmente en la Transversal Superior con los Balsos no se hicieron campañas exploratorias mínimas que mandan los cánones, los funcionarios consideran que vale mucho dinero pero lo barato sale caro y es necesario”, detalló el señor Villegas Hortal.

Los estudios adelantados por la Cámara Colombiana para la Infraestructura revelaron también que en estas 3 obras hubo una característica particular y es que de los 11 contratos todos fueron ampliados en plazo y precio.

“Esto debería ser la excepción y no la regla y de esto solo podríamos concluir que no hay debida planeación. Ningún intercambio se construyó como estaba planeado originalmente, todos sufrieron variaciones. Se tomaron decisiones sin tomar en cuenta decisiones técnicas. Por ejemplo, el intercambio de la Superior con el Tesoro ese puente era curvo y lo pasaron recto y le cambiaron toda la funcionalidad y no se sabe quien autorizó el cambio”, cuestionó José Fernando Villegas director de la CCI.

Por último, el director de la CCI dijo que con estos estudios no buscan culpables sino evitar más errores, pues esto obedece a otras administraciones, como la de Aníbal Gaviria y la de Alonso Salazar y viene desde hace más de 10 años.

Tuvimos que diseñar un nuevo cronograma de entregas: Fonvalmed

Por su parte, César Giraldo, Director del Fondo de Valorización de Medellín, Fonvalmed, respondió a través de Caracol Radio que se entregaron 15 de las 23 obras y actualmente trabajan en 3 más para completar las 18 para este fin de año.

Reconoció que entiende la serie de dificultades que han tenido las obras de valorización del Poblado y Guayabal, coincidió en que el problema viene de administraciones pasadas y por esto tuvieron que diseñar un nuevo cronograma de entrega de las obras a la comunidad.

“Ya tenemos otra obra licitada que es el deprimido de Los González con La Inferior y entendemos que la administración anterior pretendió que fueran entregadas para este 2017 pero cuando llegamos había muchas dificultades y trazamos un nuevo cronogramas para poder terminarlas bien. Igualmente para no afectar la movilidad de manera crítica, porque las obras implican cierres de tal manera que es imposible arrancar las obras al mismo tiempo”, dijo César Giraldo, director de Fonvalmed., en diálogo con Caracol Radio.

El director del Fonvalmed tranquilizó a los propietarios y dijo que no se deben preocupar pues no habrá cobro de valorización en este periodo.

“Se trazó que fuera un monto de 453 mil millones de pesos, de los cuales se recaudaron 303 mil millones y se tiene una caja de 150 mil millones para pagar las obras”, garantizó el señor Giraldo, director de Fonvalmed.