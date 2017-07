Farc invitan al gobernador de Antioquia a confiar en el proceso de paz

En diálogo con Caracol Radio, Pedro Baracutao, uno de los jefes de las Farc en Antioquia, confirmó que mediante una carta ha invitado al gobernador Luis Pérez a tener confianza en el proceso de paz, y advierte que no han incumplido con los Acuerdos de la Habana, Cuba.

“El objetivo de la carta es darle conocer al señor gobernador que estamos comprometidos con el proceso de paz, que le estamos dando cumplimiento a lo acordado, que no estamos salidos del marco de lo acordado. Queremos llevar a cabo la socialización de paz que el pueblo conozca los acuerdos. Invitarlo a él a que reflexione y nos entendamos frente a esta situación que es importante para todos los colombianos”, explicó el señor Pedro Baracutao.

Añadió que llegó la hora para que todos los colombianos, en especial los gobernantes, se comprometan con la etapa que se avecina de posconflicto y la implementación de los Acuerdos de paz.

“Que genere confianza, es la hora de luchar para que la paz con justicia social sea una realidad en el país; ya acabemos la guerra de una vez por todas”, afirmó el señor Baracutao.

Insistió en que hasta el momento han cumplido todo lo de las zonas de concentración, no se reportan inconvenientes y destaca que las salida que se han dado de las cinco zonas de concentración en Antioquia, tienen la debida autorización.

“Estamos dentro el marco de lo acordado, ninguna salida es ilegal de los campamentos, todas las salidas son autorizadas a través de los mecanismos, todas tienen una coordinación estipulada en los acuerdos y eso lo estamos cumpliendo, si no fuera así, no tuviéramos con la seguridad. No tenía razón hacer cosas ilegales si estamos en proceso serio que estamos dispuestos a cumplirlos”

“191 integrantes, rodeados de varios integrantes de milicias y otras operativas que todos están cumpliendo”, puntualizó el señor Baracutao.

En uno de los apartes de la carta, plantea: “No le tengamos miedo al debate ya que con él conseguimos el entendimiento y construimos la Colombia que todos soñamos. Tengámosle miedo al combate, que ese si desbarata las sociedades y llena de sangre el país…”

Esta es la carta de Pedro Baracutao al Gobernador Luis Pérez

Vidrí, jueves 13 julio de 2017

Señor Luis Pérez Gutiérrez

Gobernador del Departamento de Antioquia

Reciba un saludo cordial, extendido a todos los funcionarios del gobierno departamental.

Escuchando su declaración del día de ayer 11 de julio en el portal Minuto30.com.co y con el respeto que todos los colombianos merecemos, lo invito a que estudie con aplicación el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Allí, en la página 61 se lee: “Durante la vigencia del Acuerdo sobre CFHBD y DA; las FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Así mismo, por cada ZVTN, las FARC-EP, designa un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las FARC-EP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional, para lo cual se dispone de dos equipos de protección por Zona para los desplazamientos. Las salidas de las ZVTN se hacen con corresponsabilidad de los mandos de las FARC-EP”. En la Página 76 del mismo acuerdo, se consigna: “Las FARC-EP designarán tres voceros/as por cada ZVTN y PTN de los diez integrantes de las FARC-EP autorizados/as para movilizarse a nivel municipal, para adelantar labores de pedagogía de paz en los concejos del respectivo municipio. En el caso de las asambleas departamentales, tal labor se adelantará previa concertación de la CNR con las respectivas asambleas y gobernadores”

Como puede ver se trata de necesidades urgentes que tenemos los colombianos, no es algo ilegal como usted lo ve y pregona a nivel nacional; conocer los acuerdos de paz nos permite construir la paz, le propongo señor gobernador que en vez de servir de obstáculo del proceso, lo ayude a impulsar ya que las comunidades los están exigiendo.

No le tengamos miedo al debate ya que con él conseguimos el entendimiento y construimos la Colombia que todos soñamos. Tengámosle miedo al combate, que ese si desbarata las sociedades y llena de sangre el país, si nosotros nos desarmamos las manos fue para armar nuestros corazones y llevar consigo una reconciliación entre los colombianos que le ponga fin a esta guerra fratricida. No es cierto que la gente esté llena de miedo como usted lo notifica, si la población Urraeña no nos tuvo miedo cuando andábamos armados, mucho menos ahora que nuestra arma es el libro de los acuerdos con sus 310 Paginas.

Señor gobernador en vez de hacer estos pronunciamientos podría estar exigiendo el reclamo de por qué el municipio de Urrao no está incluido entre los municipios priorizados del país; con tanta violencia que vivieron sus pobladores en los años de guerra, no se pueden olvidar las masacres, La Venta, el Salado, Pabón, El Maravillo, La loma, todas realizadas siendo gobernador de Antioquia el señor Álvaro Uribe; pero también le sumamos la masacre de 17 combatientes de las FARC en la vereda Llano Grande de Pavón, donde no quedo un solo sobreviviente, todo esto sumado a la cantidad de atrocidades a que fueron sometido estos pobladores, como restricción de alimentos, detenciones arbitrarias y pare de contar, si ve gobernador esto es la guerra, ahora estamos en los asomos de la construcción una paz estable y duradera. No frenemos este momento histórico, el único posible.

Los foros por la paz, son la forma en que los líderes y lideresas pueden dar a conocer a sus comunidades en qué son beneficiados con los acuerdos, y prepararse para la implementación de los mismos para que puedan entrar las entidades gubernamentales a cumplir su función. Lo invitamos a que participe y le recordamos: no es el 28 de julio sino el 30, queda totalmente invitado para que demos el debate con la gente. La implementación necesita del aporte de todos.