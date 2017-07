Arroceros piden regular el precio del producto que llega de otras regiones

Los arroceros que tienen más de 40 mil hectáreas cultivadas en el área rural de los 6 municipios del área metropolitana de Cúcuta, le han pedido al gobierno nacional regular la llegada de este producto desde otras regiones del país.

Ante este inconformismo realizaron un plantón en el sector de Puente Lleras del corregimiento de la Esperanza de Cúcuta, pidiendo que se establezca un precio base para que el arroz que es traído desde el interior sea vendido en Norte de Santander

Sergio Vergara quien es uno de los voceros de este gremio en la vía hacia Puerto Santander, le dijo a Caracol Radio que esta situación ha afectado a todos los cultivadores del distrito de riego.

“Queremos que el gobierno nos garantice un precio piso del arroz como hacen con el café, para que no nos afecte a los molineros y para saber a cómo va a quedar el precio del arroz, hoy en día los agricultores sembramos el arroz y los cultivamos pero nunca sabemos a qué precio lo vamos a vender a lotería” dijo el vocero

Afirmó que esta situación es reiterativa y que cada año ha disminuido el valor comercial del arroz que es cultivado en la región, porque llegan cargamentos desde las grandes cultivadoras en otras regiones del país.

“Nosotros no estamos en contra de los otros productores, simplemente estamos pidiendo a los otros departamentos que nos traen el arroz que se solidaricen con nosotros, que no manden el cereal hasta que el gobierno no establezca un precio piso” manifestó Vergara.

Los productores después de este plantón anunciaron que se incrementaran las protestas para llamar la atención del gobierno nacional.