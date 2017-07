Acodal pide equilibrio entre turismo y ambiente en playas colombianas

La presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL, Maryluz Mejía de Pumarejo, planteó una verdadera inclusión de la perspectiva ambiental en la ordenación de las playas nacionales.

Para ello, según la dirigente gremial es importante enumerar los aspectos principales que deben tenerse en cuenta para lograr que una playa turística sea ambientalmente sostenible:

· Gestión Ambiental: Se deben implementar medidas de identificación de impactos significativos que la actividad turística pueda tener sobre el ecosistema de la playa, para luego preparar programas de gestión que prevengan, reduzcan o controlen estos impactos. Las certificaciones tipo ISO 14001 no son extrañas en playas de España o Uruguay, no habría porqué pensar que en Colombia no es posible aplicarlas.

· Calidad Ambiental: Aun no es claro quién tiene la competencia de evaluar sistemáticamente la calidad del agua y de la arena en las playas. Varias universidades han realizado investigaciones al respecto, pero más allá del interés académico, debería haber un interés gubernamental de vigilar la calidad ambiental de las playas, de manera que como en los países realmente turísticos, los bañistas no estén bajo continuo riesgo de infección o lesión.

· Educación Ambiental: Se requiere que toda persona que vaya a una playa, bien sea de descanso o a trabajar, comprenda la importancia de la playa como ecosistema. Es fundamental que actividades como las campañas de limpieza de playas no se queden en iniciativas aisladas que retiran un día los residuos de la arena o el fondo marino, pero al día siguiente la situación vuelve a empeorar. Los Proyectos Ambientales Escolares – PRAES, de los colegios en las ciudades costeras, deberían enfatizar más este cuidado de las playas.

De acuerdo con la Ingeniera Mejía de Pumarejo, a estos aspectos puntuales, se debe sumar el trascendental componente que la Ingeniería Sanitaria y Ambiental aporta al mantenimiento de las playas, pues, según ella, la calidad del agua de baño depende de tres factores: escorrentías fluviales, escorrentías pluviales y vertimientos de aguas residuales.

El primero es un problema de escala supramunicipal, que requiere un tratamiento dentro de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas. El segundo y tercero son competencia directa y clara de las empresas de acueducto y alcantarillado, que deben asegurar que todos los vertimientos del alcantarillado pluvial y sanitario lleguen libres de contaminantes al mar.

Otro aspecto de ingeniería sanitaria y ambiental es la limpieza de las playas. Ya el Decreto 2981 de 2013 incluía las playas urbanas dentro de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.

Sin embargo, los lineamientos para esta aplicación del decreto han sido sumamente generales, dejando a las empresas de aseo sin una guía técnica que les permita cumplir esta obligación, de una manera eficiente y rentable.

De acuerdo con la presidente de Acodal, los residuos de las playas colombianas son muy variados, de acuerdo al sector costero estudiado, pasando desde residuos generados por el turismo, que son fáciles de manejar, hasta restos vegetales de gran tamaño o arribazones de algas marinas, que superan cualquier esfuerzo de limpieza manual o incluso mecánica.

“Nuevamente el gobierno nacional desde sus ministerios y agencias competentes debe tomar la iniciativa y generar un marco de solución que beneficie a las playas y sus usuarios, en un marco de estabilidad económica para las empresas de aseo”, explicó.

“En ACODAL hemos realizado avances en el tema, desde hace varios años en procura de unir los esfuerzos de nuestros asociados, para acompañar las iniciativas del Estado en este campo”, concluyó.