Esta investigación descubrió cómo distribuir mejor los recursos en desastres naturales

Cuando ocurre un desastre natural las agencias encargadas de realizar labores de distribución de ayudas humanitarias no cuentan con elementos de juicio que les permita distribuir los escasos recursos con los que cuentan de una forma socialmente óptima.

¿Cómo distribuir esta pequeña cantidad de suministros entre la población afectada teniendo en cuenta que se maximice el bienestar social de toda la población?, este problema lo abordó el profesor Luis Fernando Macea Mercado junto con otros investigadores de diferentes universidades.

En el contexto de un desastre natural existe una alta demanda de suministros humanitarios, debido a la magnitud de los impactos, sin embargo, los inventarios locales de suministros están mayoritariamente destruidos y su uso en la respuesta es mínimo. La demanda es alta pero la oferta es poca.

Según el profesor Macea del Departamento de Ingeniería Civil e Industrial, la distribución depende de muchos factores, como los fisiológicos y sociales, pero también a la valoración que los afectados le den al tiempo sin suministros. Esa valoración se pudo estimar en la investigación a través de modelos microeconómicos. A ese tiempo sin suministros se le denomina tiempo de privación y su valoración es vital para hacer una distribución óptima de los escasos suministros.

En la investigación los profesores abordaron el desarrollo de modelos econométricos complejos para cuantificar el costo de la externalidad asociada a las demoras en la entrega de suministros humanitarios esenciales en contextos de desastres naturales. Los modelos econométricos permitieron valorar el costo de ese tiempo sin suministros.

En el proyecto analizaron el caso de poblaciones afectadas por las inundaciones de 2010 y 2011 en Colombia y la situación de los afectados por el terremoto de Armenia en 1999.

Encontraron que las personas analizadas en la muestra valoran el tiempo de privación en aproximadamente $500.000 luego de 30 horas sin acceso a suministros y sigue aumentando exponencialmente en la medida en que no son atendidos.

La investigación fue desarrollada tambi por los profesores Víctor Cantillo de la Universidad del Norte, Iván Serrano de la Universidad de la Costa, José Holguín Veras director del Center for Infrastructure, Transportation, and the Environment y Luis Macea de la Javeriana Cali.

Como resultado de la investigación publicaron recientemente el artículo “Discrete choice approach for assessing deprivation cost in humanitarian relief operations” en la revisa Socio-Economic Planning Sciences, una de las más influyentes en Reino Unido en relación a la toma de decisiones del sector público.

El doctor Macea fue últimamente condecorado con una mención honorifica por parte de la Production & Operation Management Society de los Estados Unidos por sus desarrollos en el campo de la logística humanitaria.

El profesor es el director del Semillero de Investigación en Logística y Transporte, SILOGYT, conformado por estudiantes de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial.