Con solo 30 días de nacida y le están aplicando el paseo de la muerte

Emely María Agredo Vargas nació en Bucaramanga y tiene una enfermedad congénita que se caracteriza por el estrechamiento de la aorta torácica.

El padre de este bebé, Gerson Agredo de 24 años, señaló que la enfermedad de su hija para que se entienda la gente es algo similar a un reloj de arena, ancho en la parte de arriba y de abajo, pero en el centro es delgado.

Expresó que su hija está en el hospital universitario de Santander donde le trataron una infección en los pulmones y luego le descubrieron la coartación aórtica.

Dijo que la EPS Salud Vida, donde esta filiada la niña asegura que no tiene convenios con ninguno de los seis centros asistenciales que en Bucaramanga tienen una UCI cardiovascular donde debe ser intervenida para salvarle la vida.

Agregó que las IPC que tienen las unidades médicas, piden un pago anticipado, pero este no ha sido aprobado y la vida de su hija está en peligro.

Manifestó este joven padre, que ha colocado dos tutelas y una de ellas con incidente de desacato y aun la EPS no ha ubicado la niña en la unidad requerida.

Explicó que si la niña no es traslada lo más pronto posible a una de estas UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, podría fallecer.