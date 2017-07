“No me robé ni un centavo. Los contratos cumplieron con los requisitos de la ley”: ex alcaldesa local condenada a prisión

La ex alcaldesa de Usaquén, Julieta Naranjo, apeló la sentencia de la juez que la condena a más de cinco años de prisión por el delito de la celebración de contratos sin cumplir con los requerimientos establecidos por la ley. La ex funcionaria insiste en su inocencia y enfatiza que en el proceso y ejecución de contratos no se perdió ni un peso.

“Además, los convenios de asociación se realizaron con tres entidades expertas, no es que se hayan elegido a dedo. Se trata de buscar a la persona idónea y especializada”, se refirió Julieta Naranjo a los tres contratos que se firmaron en el 2012.

Uno de ellos fue con la Asociación Colombiana de Aventura y Montaña (ACAM) por $33 millones, para organizar un recorrido ambiental por los 473 años de la localidad de Usaquén. “Los organizadores tenían una vasta experiencia. Es más, participaron 700 deportistas y fue catalogada por Colombia Corre como una de las mejores de ese año”, recordó Naranjo para refutar los argumentos de la Fiscalía, organismo que argumenta que ACAM no tenía la experiencia para realizar el evento.

Los otros contratos firmados fueron con la Fundación Torca y Guaymaral para la protección y recuperación del humedal que lleva el mismo nombre, por $69 millones, y con la Asociación de Juntas de Usaquén (Asojuntas), por $59 millones, “para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, puesto que Usaquén es donde menos hay. Mal haría si uno contrata con las asociaciones de otras localidades”, dijo Naranjo.

De esta manera, la ex funcionaria, quien tiene más de diez años de experiencia en el sector público, cargos por los que accedió por meritocracia, considera que la juez y la Fiscalía malinterpretan la ley y de cómo funcionan los convenios de asociación en la rama ejecutiva. “Resulta extraño que sea un delito la manera en que se desarrollan este tipo de convenios, porque se hace ordinariamente sin que ello implique la violación a la ley 80”, se cuestionó Naranjo.

Por último, Julieta Naranjo aclaró que no pertenece a ningún partido ni alianza política, sin embargo considera que “por no haber hecho parte de ello, de repartir coimas y dádivas, se me persigue para sancionarme y evitar que aparezca en cualquier escenario público”.

Con la apelación, Naranjo espera que la decisión de la juez sea reversada y así limpiar su nombre.