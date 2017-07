Empresarios en la frontera escépticos para generar empleo a las farc

Incertidumbre es el panorama que rodea a los pocos empresarios que existen en Cúcuta, frente al tema de generación de empleo para los desmovilizados de las farc.

El panorama laboral, no será nada fácil, para los integrantes de ese grupo en Cúcuta y Norte de Santander, cuando según expertos, la misma población civil no cuenta con oportunidades de empleo dignas que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Los empresarios, mantienen diversas reacciones, las más comunes, el poco conocimiento del proceso de vinculación laboral, el temor por los sistemas de contratación y la actual situación económica que le impide un avance y desarrollo de sus compañías y organizaciones.

“yo no sabría, contestar eso porque lo cierto es que en estos momentos, estamos luchando por tener los puestos y trabajos que en estos momentos hay… pero no sabría en este momento , no tenemos conexión con el gobierno para saber cómo va hacer el empalme ese” manifestó, Juan Esteban Peñaloza, miembro de la junta directiva de Fenalco en Norte de Santander.

Mientras tanto, las reacciones ciudadanas son diversas, “es más fácil ser delincuente en Colombia, matar, extorsionar y después desmovilizarse y obtener beneficios, mientras uno, de manera honrada lucha y no consigue nada” expresó, Didier Lizcano. “Son personas, merecen una oportunidad, todos tenemos derecho a cambiar”. El tema sigue abierto cuando las farc buscan a través de cooperativas generar sus propias fuentes de ingreso y sostenimiento.