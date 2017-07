Comunidad de Zipacoa reclama mejoras de atención en salud en el corregimiento

La comunidad del corregimiento de Zipacoa, ubicado en el municipio de Villanueva, Bolívar, reclama intervención urgente al puesto de salud, puesto que no cuenta con ambulancias, ni insumos, y la pésima infraestructura en la que se encuentra.

Diana Matos, líder del corregimiento de Zipacoa, señaló que “nosotros estamos muy tristes, con inseguridad por cómo se encuentra el puesto de salud. No contamos con una ambulancia, no cuenta con implementos para realizar una sutura, por si se presenta un herido. Tampoco se justifica que la puerta del centro asistencial no cuente con una cerradura”.

“Si nosotros estamos dentro de unas medidas de reparación colectivas y está incluido todo eso en la salud, ¿qué está pasando? Por qué vivimos con esta salud tan triste, tan mediocre”, manifestó la señora Matos.

“No se imaginan la triste realidad de las personas víctimas del conflicto armado desde el 2001 hasta la fecha, si estamos dentro de unas medidas no es posible que nosotros estemos sufriendo en esta parte que es la salud”, acotó.

A raíz de que el centro de salud no cuenta con muchos elementos, las personas de Zipacoa tienen que trasladarse hasta el municipio de Villanueva en motocicleta, el centro asistencial no está presto para atender una emergencia.

Los habitantes de Zipacoa les hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que se pongan la mano en el pecho, porque no sólo es la salud, no cuentan con atención a los adultos mayores, el cementerio no está en condiciones, no hay servicio de agua ni de gas.